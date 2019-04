Conmutan la pena de muerte a un hombre condenado por matar a su madre y a su hermano en Texas

El gobernador del estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha conmutado este jueves la pena a Thomas Whitaker, conocido como 'Bart', un hombre condena a pena de muerte por matar a su madre y a su hermano.

Su padre, Kent Whitaker, también recibió un disparo en el marco del complot que tuvo lugar en 2003 en el seno de la familia, pero sobrevivió a las heridas sufridas y desde entonces se ha esforzado por lograr que se conmutara la pena contra su hijo para evitar que éste fuera ejecutado.

"Me siento agradecido por la decisión tomada, pero no por mí sino por mi padre", ha aseverado 'Bart' Whitaker, de 38 años. "Cualquier castigo que reciba es justo, pero mi padre no ha hecho nada malo. El sistema ha funcionado para él y yo haré lo posible para ejercer mi papel en el sistema", ha continuado.

La mesa de Perdones y Libertad Condicional de Texas, cuyos miembros son nombrados por el gobernador, recomendaron de forma unánime a Abbott que conmutara la pena. Abbott, del Partido Republicano, podía rechazar tal recomendación o acceder a la misma, según ha informado la cadena NBC News.