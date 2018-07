El conmovedor gesto de una estrella del fútbol americano que se sentó a comer con un niño autista

El jugador de fútbol americano, Travis Rudolph, visitó una escuela del Montford Middle (Florida) para hablar a los niños del deporte de élite. En el momento de la comida el jugador quiso bajar al comedor con los demás niños y almorzar como uno más entre ellos. A la hora de tomar asiento le sorprendió que uno de los pequeños se encontrara solo en una mesa alejado del resto de sus compañeros y decidió comer junto a él.

El pequeño Bo Paske padece autismo y hasta ese día había sido ignorado por el resto de sus compañeros. Rudolph cuenta que cuando vió solo al chico se acercó y le preguntó si podía sentarse. Entonces, el pequeño Paske le contó que era fan del equipo y estuvieron charlando largo y tendido.

Alguien tomó una fotografía del encuentro entre ambos y decidió enviársela a la madre del niño. Ésta compartió la imagen en su Facebook agradeciendo el gesto al jugador. “No sé qué llevó a este hombre increíblemente amable a compartir la hora de la comida con mi hijo, pero estoy feliz de poder decir que su gesto no caerá en el olvido. Éste ha sido un día en el que no he tenido que preocuparme de si mi niño estaba comiendo solo porque estaba sentado frente a alguien que para muchos es un héroe”, escribió en su Facebook, donde ha reproducido la imagen. El gesto se ha convertido en 'trending topic' en USA por su gran calado humano.