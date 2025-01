El Congreso de Estados Unidos certifica la victoria de Trump cuatro años después del asalto al Capitolio

La multitud irrumpió en las dos cámaras con violencia y cinco personas murieron. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por haber instigado, presuntamente, a las masas. Y más de 1.000 personas han sido condenadas por participar. Ahora Trump promete indultar a algunos de ellos.

El 6 de enero es una fecha importante, pues es el cuarto aniversario del asalto al Capitolio. Los simpatizantes se enfrentaron a la policía para evitar que se proclamase vencedor Joe Biden. Escalaron paredes, empujaron las barreras que perimetraban la zona y consiguieron acceder al interior del Congreso.

Dentro se realizaba una sesión considerada un mero trámite para ratificar la victoria de Biden, que tuvo que ser paralizada. Los congresistas tuvieron que ser evacuados. Entre ellos, el vicepresidente republicano Mike Pence, que rechazó la presión de Trump, y es blanco de la ira de los asaltantes.

Cuatro años después, Trump, que fue imputado por su papel ese día, sigue tratando de reescribir lo que pasó. Incluso ha insistido en que indultará a muchos de los condenados por el peor ataque a la democracia en los últimos años. Más de 1.400 personas fueron imputadas por delitos federales relacionadas con el asedio, y de ellas más de 900 han sido condenadas hasta el momento.

En cambio, Biden insiste en que no se olvide. "Creo que no debe reescribirse, no creo que deba olvidarse. Si se fijan, he tendido la mano para asegurarme de que la transición sea fluida, tenemos que volver a un traspaso básico y normal del poder. No creo que debajo hacer como si no hubiera ocurrido nada", ha declarado.

Biden ha remarcado que "lo que hizo fue una auténtica amenaza para la democracia". "Tengo la esperanza de que lo hayamos superado", ha dicho.

Victoria de Trump

El Congreso ha certificado la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. El recuento ha ocurrido bajo un despliegue de seguridad "de la mayor importancia nacional". Dentro del Capitolio, el recuento ha estado supervisado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en calidad de su cargo adjunto de presidenta del Senado del país.

La hasta entonces vicepresidenta certifica el triunfo de Trump en las elecciones y su derrota como candidata del Partido Demócrata. Una vez certificados ambos, solo quedará esperar a su investidura definitiva, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de enero.

