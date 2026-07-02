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Condenado a cadena perpetua el 'youtuber' que asesinó a su novia embarazada fingiendo una emisión en directo como coartada

Stephen McCullagh cumplirá una condena de un período mínimo de 31 años en prisión por el crimen.

Policía irlandesa

Policía irlandesa Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

El youtuber Stephen McCullagh, de 36 años originario de Irlanda del Norte ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal de la Corona de Belfast, con un período mínimo de cumplimiento de 31 años de prisión por el asesinato de su novia embarazada de 15 semanas, según el canal de televisión británico ‘Sky News’. El acusado afirmó falsamente que estaba realizando un streaming en directo de una partida de un conocido videojuego como coartada para exculparse del asesinato de la joven embarazada de 32 años.

Un asesinato premeditado

Según las palabras del juez Kinney, el encargado del juicio del youtuber: "Planeó este asesinato con una meticulosidad implacable". El crimen ocurrió en la vivienda de su pareja ( Natalie Mcnally) en Lurgan(Irlanda del Norte) el 18 de diciembre de 2022. Durante el ataque la víctima sufrió heridas por arma blanca, fue estrangulada y recibió golpes en su mano que causaron su muerte. Además, McCullagh quiso urdir una estratagema para no ser descubierto, exponer de coartada una supuesta retransmisión en directo de seis horas emitida la noche del crimen que en realidad, era un emisión de 4 días antes de los hechos pero fue descubierto por los expertos de la policía: "la retransmisión había sido cuidadosamente preparada para aparentar que se estaba emitiendo en tiempo real y proporcionarle una coartada completa, cuidadosamente planificada, para el asesinato"- explicaba el juez.

Un crimen brutal

El encargado de juzgar los hechos no daba crédito ante como había actuado el acusado :"El asesinato fue un acto de sangre fría a alguien de quien decía estar enamorado en una agresión frenética, caracterizada por una violencia excesiva e innecesaria". Stephen incluso se presentó en la casa familiar de Natalie posterior al asesinato para asistir al velatorio. "Su comportamiento hacia la familia McNally evidenció su absoluta determinación de ocultar sus huellas"- sentenció el juez del tribunal de Irlanda del Norte.

La familia está destrozada

Tras conocerse la sentencia final, el patriarca de la familia declaró que su familia ha soportado "un dolor y una tristeza inimaginables por la pérdida de nuestra hermosa hija". La familia no celebraba la condena contra el novio de su hija pero lanzaban un mensaje contra la violencia que sufren las mujeres: "Hoy no celebramos la condena impuesta porque Bernadette, mis tres hijos y yo estamos cumpliendo una cadena perpetua desde el asesinato de nuestra querida Natalie, pero esperamos que sirva para disuadir y contribuir a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en este país". explicaba con tristeza Noel McNally, padre de la joven asesinada.

El asesino, arrepentido

En una vista en mayo de este año para establecer su condena, McCullagh le dijo a su agente de libertad vigilada que el crimen había sido 'malvado' y 'brutal' y se atrevió a describirse a si mismo como un monstruo posteriormente a declararse como inocente. "Siento mucho lo que le hice a esa pobre familia, lo que le hice a Natalie, si pudiera, daría cualquier cosa por deshacerlo", sentenciada el asesino de la joven embarazada.

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