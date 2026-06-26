Brooke George, la influencer británica que se enfrenta a una sentencia de fusilamiento por el supuesto asesinato de su novio

Brooke George, una influencer con más de 100.000 seguidores en Tik Tok, fue detenida el 22 de junio acusada del presunto asesinato de su novio. El cuerpo del que era su pareja fue encontrado con una puñalada en su departamento en Dubái.

El grupo de defensa de los derechos humanos Detained in Dubai alega que la detenida habría tomado el cuchillo en defensa propia durante un supuesto ataque violento de su pareja. Se le acusa de asesinato con premeditación, un caso que podría conllevar la pena de muerte por fusilamiento. Además, la organización ha denunciado un trato denigrante hacia la detenida, que habría prestado declaración sin la presencia de un abogado.

Según Radha Stirling, directora ejecutiva de Detained in Dubai, George afirmó que su pareja se había vuelto "cada vez más controladora y abusiva" y que ella estaba intentando abandonar Dubái después de que supuestamente él la golpeara, le retuviera el pasaporte y luego la atacara de nuevo en su apartamento. Según Stirling, ella afirmó que "temió por su vida y, al intentar alcanzar un cuchillo de cocina que tenía a mano, actuó en defensa propia".

La pareja se conoció y comenzó su relación a través de internet. En la segunda visita de la influencer a su pareja en Dubái, habría comentado en sus redes que el comportamiento del que era su pareja había cambiado "drásticamente" y que se volvió "más controlador". La influencer habría declarado que cuando intentó dejar Emiratos Árabes, el que era su novio le habría quitado el pasaporte y le habría dado un puñetazo. Ahí fue cuando, temiendo por su vida, habría utilizado el cuchillo.

Actualmente, permanece detenida en la comisaría de Bur Dubai. La defensa ha solicitado que se le dé la libertad bajo fianza hasta que se aclare el caso.

Comunicado de la familia de Booke

En un comunicado al que ha tenido acceso la BBC, su madre, Thereza George, dijo: "Después de que Brooke regresara a Dubái por segunda vez, la dinámica entre ellos había cambiado claramente". "El día anterior al incidente, no parecía ella misma. Estaba más callada y no era la misma de siempre, alegre y animada, pero no me dijo por qué".

"La hija con la que hablé esa noche estaba completamente aterrorizada", dijo. "Creo firmemente que estaba intentando desesperadamente volver a casa y alejarse de lo que le había sucedido".

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