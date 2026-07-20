Una familia española pide ayuda desde República Dominicana: "Necesitamos un avión medicalizado, mi madre está en estado crítico"

Alba López, hija de Beatriz, de 54 años, pide ayuda urgentemente por redes sociales para que puedan llevar a su madre con un avión medicalizado hasta España después de vomitar sangre y desmayarse de manera repentina a 20 minutos de embarcar en el avión de regreso a España.

Tal y como cuenta Infobae, la familia madrileña está viviendo una auténtica pesadilla. Las vacaciones en familia se han convertido en un infierno tras la hospitalización urgente de Beatriz, una mujer de 54 años que se encuentra en la UCI de un hospital privado de Punta Cana.

Mensaje de ayuda en redes

La familia, afectada por el elevado coste económico y la falta de soluciones mandan un mensaje en redes sociales pidiendo auxilio: "Necesitamos un avión medicalizado ya", explican en redes sociales.

Viajaron el pasado 4 de julio y, tras una semana de descanso, a 20 minutos de embarcar de regreso a España, Beatriz se desmayó y comenzó a vomitar sangre, teniendo que ser trasladada de urgencia en ambulancia. Relata la familia en el medio citado que les costó 4.000 dólares, cerca de 3.650 euros.

"Hasta que no pagamos 10.000 dólares, no le pusieron ni un suero", relata la hija. "La llevaron a la UCI y hasta que no pagamos 10.000 dólares, no le pusieron ni una vía". La familia ha tenido que pagar ya 50.000 dólares, unos 45.000 euros.

El pasado miércoles, Beatriz parecía mostrar una leve mejoría e intentaron organizar el viaje de regreso, pero volvió a empeorar, "volvió a expulsar sangre por las heces y va a necesitar otra operación", comenta su marido.

La situación actual es de gravedad tras sufrir esta nueva hemorragia: la paciente se encuentra con un nivel crítico de hemoglobina y depende por completo de la administración de noradrenalina para estabilizar su presión arterial.

Sin suministros en República Dominicana

Otro de los problemas en el país es la falta de recursos y suministros, "no hay sangre en República Dominicana", Beatriz tiene grupo sanguíneo B positivo y el centro médico no tiene reservas de este tipo de sangre. Ninguno de los tres familiares que viajan con ella son compatibles.

A la gravedad de la situación médica se le suma una dificultad añadida: "No hay sangre en República Dominicana". Beatriz tiene un grupo sanguíneo B positivo y el centro médico no disponía de reservas en ese momento. Al no ser compatible ninguno de los tres familiares que viajaban con ella, y ante la negativa del hospital a utilizar el tipo 0 positivo de forma alternativa, la obtención de plasma se retrasó notablemente.

"Ha tenido que esperar 14 horas a que llegase la primera bolsa de sangre desde que empeoró", relata su marido, quien añade que en la crisis previa "tuvieron que mandar un coche a dos horas de distancia para poder conseguir algo de plasma". La familia estima que la deuda alcance los 30 o 40 mil euros.

Necesitan ayuda desde España

Ante la imposibilidad de que Beatriz viaje en un vuelo comercial regular, la alternativa que valora la familia es una repatriación en un avión medicalizado que la traslade directamente a un hospital en España. Sin embargo, denuncian una falta de apoyo por parte de las autoridades diplomáticas españolas: "Hemos llamado a las embajadas y no nos hacen ni caso. Estuve en el Consulado y nos han dicho que no están para estas cosas".

La familia se encuentra en gestiones para intentar que le autoricen la repatriación en cuanto mejore el estado de salud de Beatriz. Mientras tanto, la hija de Beatriz y su pareja están difundiendo el caso a través de las redes sociales para lograr visibilidad. "Ella, conectada a la noradrenalina y con un médico a bordo, podría hacer el viaje", concluyen.

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