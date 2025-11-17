Condenada a muerte la ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh ha condenado a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, a pena de muerte este lunes por crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de las protestas de julio y agosto de 2024. La condena llega por las 1.400 muertes en las represión y que provocaron su caída, después de quince años de mandato.

El tribunal ha dictado además la pena de muerte para el ministro del Interior de entonces, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le ha condenado a cinco años de cárcel, según informa Europa Press.

Además, se ha ordenado la confiscación de los bienes de Hasina, actualmente huida en India y con otros tres casos pendientes: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas del año 2013.

Hasina ha sido declarada culpable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca a manos de la Policía en agosto de 2024 durante las protestas, asegurando también que ordenó a los agentes utilizar la fuerza letal contra las víctimas.

En un comunicado difundido por su partido, la Liga Awami, Hasina ha cargado contra la sentencia y ha acusado al tribunal de estar "amañado" y de ser "parcial", además de actuar por motivaciones "políticas" para ocultar "la administración caótica, violenta y socialmente regresiva" del primer ministro interino, Muhammad Yunus.

"Los juicios llevados a cabo por el llamado Tribunal Internacional de Crímenes nunca tuvieron como objetivo lograr justicia ni proporcionar una comprensión sincera de los eventos de julio y agosto de 2025", ha asegurado Hasina, que afirma no tener miedo de ser juzgada en un proceso judicial "adecuado".

La ONU "lamenta" la condena a muerte de la ex primera ministra

La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha afirmado que la sentencia del Tribunal para Crímenes Internacionales contra Hasina y el exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal por crímenes contra la humanidad "es un momento importante para las víctimas de las graves violaciones durante la represión de las protestas del año pasado".

Bangladesh pide a India la extradición de Sheij Hasina

El Gobierno de Bangladesh ha solicitado de nuevo a India la extradición de la ex primera ministra Sheij Hasina. "El veredicto emitido por el Tribunal de Crímenes Internacionales ha declarado culpables a los acusados fugados, Hasina y Asaduzaman --en referencia al exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal-- y los ha condenado por los asesinatos durante el levantamiento de julio", ha comunicado el Ministerio de Exteriores bangladeshí en su cuenta de la red social de X.

"Sería extremadamente hostil y degradante para la justicia que cualquier otro país concediera asilo a estas personas condenadas por crímenes contra la humanidad", ha indicado, además de exigir a India que "entregue inmediatamente a estos dos condenados a las autoridades bangladeshíes".