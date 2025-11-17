Una niña de 12 años resulta herida tras un disparo de la Policía durante una intervención en Bochum

Una menor de 12 años se encuentra hospitalizada en Bochum tras recibir un disparo en el abdomen durante una intervención policial en la madrugada del lunes. Según la versión facilitada por las autoridades, la niña se abalanzó sobre los agentes con dos cuchillos cuando accedían al domicilio de su madre, también sorda, en el marco de un operativo de búsqueda. La Fiscalía y la Policía de Essen investigan el uso del arma de fuego y el desarrollo completo de los hechos.

La Policía alemana investiga el uso del arma reglamentaria que ha dejado herida a una niña de 12 años en la ciudad de Bochum, situada en el oeste del país. La menor estaba siendo buscada desde la tarde del domingo por haberse marchado de la casa de acogida en la que residía. Los agentes acudieron al domicilio de su madre dentro del dispositivo abierto para localizarla.

El comunicado policial difundido tras la intervención resume la secuencia inicial de los hechos. Según esa información, los agentes llamaron a la puerta del domicilio, pero no obtuvieron respuesta desde el interior. La Fuerza actuó bajo la hipótesis de que la menor podía encontrarse allí, dado que su madre vive en la vivienda y la niña, según los datos de búsqueda, podía haber regresado al entorno familiar.

Intervención policial y uso del arma de fuego

Tras cerca de una hora desde la llegada de la patrulla, la madre abrió la puerta. En ese momento, la menor irrumpió desde el interior del domicilio y se abalanzó sobre los cuatro agentes portando dos cuchillos. Esta acción desencadenó la respuesta policial, que combinó el intento de uso de armas táser con el disparo efectuado por uno de los miembros de la patrulla.

La Policía de Essen, responsable de la investigación bajo la dirección de la Fiscalía de Bochum, difundió este mensaje en su nota oficial: "En la madrugada de este lunes, una niña de 12 años atacó a agentes de policía con dos cuchillos, lo que provocó el uso de armas de fuego. La niña resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital. La Policía de Essen, bajo la dirección de la Fiscalía de Bochum, se ha hecho cargo de la investigación".

El disparo alcanzó a la menor en la zona abdominal. La Fiscalía ha señalado al periódico Westdeutsche Allgemeine Zeitung que la herida requirió una intervención quirúrgica de urgencia en un hospital de la región. Tras la operación, la niña permanece en cuidados intensivos, en estado crítico pero estable, según la información provisional difundida por fuentes judiciales y policiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.