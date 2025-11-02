El destierro del expríncipe Andrés a Sandrigham, a 200 kilómetros de Londres

Ya no será el príncipe Andrés. Será Andrew Mountbatten Windsor a secas. Un príncipe destronado y sin títulos nobiliarios encarando el "severo "castigo que su hermano el Rey ha pensado para él: mandarlo a vivir a un 'humilde' Palacio de Sandringham, a tres horas de Londres. Propiedad de la Familia Real desde hace más de 150 años, solía ser una de las favoritas de la Reina para pasar la Nochevieja y el Año Nuevo. Lejos de la Corte: una enorme mansión con decenas de personas de servicio con un lugar donde los vecinos le reciben con opiniones encontradas.

Algunos opinan abiertamente que no les gustaría encontrarse con él, otros que esto no es un castigo sino pasar de "un palacio a otro" y otros creen que no se le ha juzgado ni encontrado culpable de nada, y es más bien un héroe de la guerra de las Malvinas. El caso es que a Andrés le crecen los escándalos.

Sandringham. el dulce exilio de Andrés

Ahora se ha sabido que siguió mandándose correos con el pederasta Epstein después de que hubiera sido condenado a prisión. Algo que siempre negó. También que enseñaba el Palacio de Buckingham a millonarios a escondidas de su madre la Reina, cobrando dinero. Un empresario de criptomonedas visitó las estancias reales a cambio de pagar a la ex de Andrés, Sarah Ferguson, casi un millón y medio de libras. Carlos III ,indignado, ha decidido restringirle sus ingresos para controlar la vida de despilfarro de Andrés. Eso sí: una paguita de seis cifras.

E Rey controlará su "paga" que será de seis crifras

Este mismo domingo el Gobierno británico ha comunicado que, siguiendo los designios del rey, le será retirado a Andrés su título de Vicealmirante, aunque no así sus medallas militares porque, "no se le pueden negar sus méritos militares". Un duro exilio para Andrés. Aunque ya no sea príncipe, castigo de sangre azul.

