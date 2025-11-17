Zelenski pedirá armas a Francia antes de llegar a España en una gira Europea para reforzar la defensa ucraniana

De camino a París, Zelenski ya adelantaba lo que espera conseguir: un "acuerdo histórico" con Francia para "reforzar la aviación de combate y la defensa antiaérea" de Kiev frente a los ataques rusos con misiles y drones. La visita forma parte de una breve gira por Europa que incluyó un pacto energético con Grecia el domingo y una parada en España el martes.

La visita podría cerrarse con “un acuerdo histórico” con el país galo. El propio Zelenski así lo aseguraba en un mensaje en video difundido antes del viaje, donde asegura que trabajaba en “un gran acuerdo con Francia” que significará un paso sustancial para mejorar la capacidad de defensa ucraniana.

Los constantes ataques rusos dejan 3 muertos en las últimas 24 horas

También está previsto que Emmanuel Macron presente propuestas “para permitir a Ucrania adquirir los sistemas que necesita para responder a la agresión rusa”. Según el Elíseo, Francia pondrá “la excelencia francesa en el sector de la industria armamentística al servicio de la defensa de Ucrania”, con énfasis en el fortalecimiento de las defensas antiaéreas.

Firmarán una "carta de intenciones" sobre la cooperación militar entre los dos países

Ucrania posee actualmente un sistema SAMP-T operativo, capaz de contrarrestar aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos. Según información oficial francesa, una nueva generación más potente del SAMP-T quedará disponible a partir de 2027. El mes pasado, Zelenski firmó una carta de intención para la eventual compra de hasta 150 cazas Gripen de origen sueco, en paralelo a las negociaciones con sus aliados occidentales.

Zelenski y Macron refuerzan visitan la sede de la "fuerza multinacional de Ucrania" en París

Francia aseguró el suministro adicional de misiles Aster, compatibles con el SAMP-T y con plataformas aéreas. Zelenski declaró que los equipos negociados con París reforzarían la aviación ucraniana y señaló que el acuerdo en preparación constituía un hito estratégico: “Trabajamos en la entrega de otros sistemas avanzados de defensa aérea y en el fortalecimiento de nuestra aviación”, afirmó.

Y todo ello sin olvidar que Ucrania ha previsto que utilizará más de 4,5 millones de drones en 2025, destinados tanto a ataques en el frente como a contrarrestar incursiones rusas con vehículos no tripulados. La llegada de Zelenski marca su novena visita a Francia desde la invasión rusa de 2022, en un momento en que su gobierno enfrenta un nuevo caso de corrupción relacionado con empresas energéticas estatales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.