La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast irán a la segunda vuelta de las elecciones en Chile con unos resultados muy ajustados

Chile registra un récord de participación del 84,4 %en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo en la que votaron 13,3 de los más de 15,7 millones de personas que estaban llamadas a las urnas y se convierte en uno de los comicios con participación de la historia.

La candidata izquierdista, Jannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast, irán a segunda vuelta y se disputarán la presidencia de Chile el .

La primera vuelta de las elecciones presidenciales fue muy ajustada. Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,8 % de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 23,9 %.

La ultraderecha de Kast adelanta al centro-derecha chileno, que se queda fuera de la segunda vuelta con Franco Parisi al frente del Partido de la Gente (19,7 %). El ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL, con un 13,9 %), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI, 12,5 %).

Kast aseguró ante los medios tras conocer los resultados electorales que a "la tercera va la vencida" en alusión a sus dos derrotas presidenciales previas, la última en 2021 ante el actual presidente. "Este es un primer paso pero lo que viene hacia adelante es lo más importante. La oposición derrotó a un gobierno fracasado, que no supo dirigir los destinos el país", aseguró.

Avance de la ultraderecha y reto de la izquierda

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cercano a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei, pedirá a los chilenos que le votaron este domingo que en la segunda vuelta de los comicios lo hagan en favor de Kast.

La jornada electoral de este domingo certificó la derrota de la coalición de la derecha tradicional, liderada por la ultraconservadora Evelyn Matthei, cuyo mensaje no logró convencer al electorado y tras conocerse su derrota felicitó a Kast y confirmó que su grupo le apoyará en la segunda vuelta.

Por su parte, Jara celebró la que es la primera victoria en una primera vuelta de una candidata del Partido Comunista, aunque con un porcentaje muy ajustado. Y con previsión de crecer poco más en la segunda vuelta ya que los otros dos candidatos de izquierdas no pasaron del 1,5 %. Aun así, optó por un discurso optimista y con la promesa de "trabajar duro" para cambiar los pronósticos.

El mandatario chileno ha felicitado en su cuenta de la red social 'X' a los dos candidatos vencedores de esta primera ronda donde ha tenido palabras para los cuerpos y fuerzas de seguridad y otras instituciones.

"En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno y una de ustedes se juega esta fundamental decisión. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre", ha manifestado.

