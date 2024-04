Comienza un juicio penal histórico contra el ex presidente Donald Trump

Este lunes, 15 de abril, marca el inicio del primer juicio penal contra un ex presidente de Estados Unidos. Donald Trump se presentará en Nueva York para enfrentar los cargos presentados por el fiscal del distrito de Manhattan. Los cargos están relacionados con un supuesto pago realizado para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

A pesar de haber estado previamente en el banquillo por un caso de fraude fiscal, este es el primer juicio penal que enfrenta Trump y es el primero de los cuatros casos penales que el expresidente tiene pendientes. Los fiscales de Manhattan, que acusan a Trump de falsificar registros para encubrir un escándalo sexual, cuentan con ventajas como una lista de testigos internos y un jurado seleccionado de uno de los condados más liberales del país.

Trump, junto con algunos de sus asesores y abogados, admite en privado que es poco probable que el jurado lo absuelva por completo. Enfrenta 34 cargos criminales que podrían resultar en hasta 4 años de prisión.

Un juicio penal en año electoral

En cuanto al calendario electoral, este es el único caso que se espera que concluya antes del día de las elecciones, ya que Trump ha logrado retrasar los demás con demoras y apelaciones. Incluso si Trump recupera la Casa Blanca, no podría perdonarse a sí mismo por los cargos de Manhattan, como podría hacerlo en los dos casos federales a los que se enfrenta.

Aunque es muy improbable que Trump sea declarado inocente, tampoco está claro que vaya a ser condenado. Podría ser declarado no culpable si no hay unanimidad del jurado. Esto sería, por supuesto, una victoria judicial y política muy importante para Trump y en cualquier caso, se espera una apelación del ex presidente.

Aunque Trump fuera condenado, hay muy pocas posibilidades de que entre en prisión, ya que apelaría y pediría que, mientras tanto, no ingrese en prisión. Esto significa que Trump podría hacer campaña electoral e incluso ser presidente mientras está condenado.

Trump aún no ha decidido si testificará. Si lo hace, puede ser interrogado tanto por su abogado defensor como por la fiscalía. Se espera que la selección del jurado dure dos semanas. La sesión de hoy será la primera para elegir a los 12 miembros del jurado de entre 6.000 posibles candidatos.

El caso Stormy Daniels

El caso gira en torno a dos mujeres que afirmaron haber tenido aventuras con Trump años antes de que se postulara para presidente. En los meses previos a las elecciones de 2016, ambas recibieron sumas de seis cifras. Una de ellas, la mujer que nació como Stephanie Clifford pero construyó una carrera en la industria del cine para adultos como Stormy Daniels, recibió 130.000 dólares del ex mediador de Trump, Michael Cohen, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad sobre sus encuentros con Trump.

Cohen obtuvo una línea de crédito sobre su casa para realizar el pago justo antes de la campaña electoral de 2016 y después de las elecciones, la empresa de Trump le devolvió el dinero a Cohen por el pago a Daniels. Pero las cosas no explotaron realmente hasta enero de 2018, cuando The Journal informó sobre los pagos que Cohen le hizo a Daniels.

