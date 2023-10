Claves para entender por qué el ataque de Hamás en Israel no tiene precedentes: "No es comparable con lo que hemos ido viendo"

El pasado sábado Hamás atacaba brutalmente Israel. El grupo terrorista se saldó en solo unas horas con la muerte de cientos de civiles israelíes en respuesta a su ocupación que sobre territorio palestino desde la creación del estado judío tras la Segunda Guerra Mundial. En esta época se encuentra el origen de los numerosos enfrentamientos entre palestinos e israelíes donde influyen causas religiosas y también de índole geopolítica. Sara Romero, jefa del Área de Internacional de Antena 3 Noticias, explica por qué esta ofensiva de Hamás ha provocado una situación sin precedentes en Oriente Próximo.

1.- Población en riesgo

Lo que tienen en común todas las guerras es la lucha por la hegemonía de un estado sobre un territorio en concreto. Y los primeros afectados son la población civil. Miles de personas de un bando y otro sufren las consecuencias de la intervención militar.

"Tanto en el sur de Israel con ese ataque terrorista como lo que estamos viendo en Gaza, la conclusión es lo que están sufriendo los civiles", explica Sara Romero. La Organización de Naciones Unidas y las ONG centran sus denuncias en la existencia de una enorme cantidad de personas que viven día a día en una situación extrema. Sus vidas están en peligro ahora más que nunca.

Volker Turk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, alertaba el martes de que "el asedio completo" sobre Gaza por parte de Israel está "prohibido" por el Derecho Internacional. ¿Cómo está siendo la vida de los gazatíes?

Desde que Israel inició la contraofensiva en respuesta al ataque terrorista, la población civil lo tiene bastante complicado para salir de Gaza. En la Franja se encuentran unos 300.000 soldados israelíes, una cifra que "ha saltado todos los parámetros". El muro que separa Israel de Gaza tiene una extensión de 62 kilómetros. Rusia, cuando inició la invasión sobre Ucrania, desplegó 150.000 militares sobre una frontera de 2.300 kilómetros. Una comparativa que muestra la magnitud del despliegue israelí.

No pueden escapar del territorio, ya que el acceso por Egipto también permanece cortado. Además, los gazatíes no tienen electricidad ni agua potable y se prevé que las autoridades israelíes mantengan esta medida hasta que Hamás liberes a los más de cien rehenes que han secuestrado desde el sábado. "No se recuerda una toma de rehenes tan amplia", comenta Romero.

Por otro lado, en Israel se vive con auténtico pánico la presencia de Hamás. El grupo terrorista ha dejado más de 1.200 muertos en el país. "Vimos escenas horribles de las masacres en los kibutz, en las comunas agrícolas". Sobre todo al sur del país, los civiles temen que puedan ser secuestrados y asesinados pero también en ciudades como Tel-Aviv o en la capital Jerusalén llevan días escuchándose las sirenas antiaéreas.

2.- El ataque de Hamás: una ofensiva que pilló por sorpresa a Israel

"Es la pregunta que todo el mundo se sigue haciendo", dice Sara Romero sobre la forma en la que las milicias de Hamás pudieron penetrar sobre suelo israelí.

Actualmente, los "poderosos" servicios de inteligencia del país intentan saber qué pudo fallar en la seguridad. Según 'The New York Times', los equipos israelíes constataron un aumento de actividad en la banda terrorista y alertaron de un posible ataque que finalmente terminó produciéndose.

El medio relata que han sido tres los errores de la inteligencia del país. El primero fue depender de armas como drones o ametralladoras, pues "al final estos medios son más susceptibles de ser burlados", dice el experto Ricardo Martínez Isidoro. Otro posible fallo puede ser el hecho de que dese hace meses el Ejército israelí se ha centrado en las amenazas que provienen del norte. Por último, el diario estadounidense explica que otro error fue agrupar a varios comandantes en una misma base atacada, algo que impidió lanzar la alerta al resto de los soldados.

"Los expertos en inteligencia nos explican que se tuvo que ensayar, coordinar, tenían ayuda seguramente de fuera", asegura Sara Romero.

3.- Gran cantidad de muertos en un bando y otro

El sorprendente y planificado ataque de Hamás tiene un enorme alcance por la cantidad de fallecidos que ha provocado. Solo en los dos primeros días de enfrentamientos, se produjeron más muertes en el bando israelí que en los últimos 15 años de conflicto.

Durante la Tercera guerra de Gaza, en 2014, se produjeron 88 muertes en suelo israelí. Fue el año en el que más fallecimientos se registraron en este bando, algo que los datos del 2023 han superado con creces. Las autoridades del país aseguran que son más de 1.200 las personas muertas a causa de la ofensiva de Hamás por el momento.

Pero en Palestina las cifras son todavía más alarmantes si tenemos en cuenta el recorrido histórico del conflicto. En 2014 se produjeron 2,272 muertes según los datos de la ONU. Desde que el Ejército israelí lanzó su contraofensiva el pasado sábado, ya son más de 1.300 los palestinos fallecidos.

4.- La implicación de otros países

Algunos analistas sostienen que probablemente Hamás "tenía ayuda de fuera". Irán es uno de los países de los que más se sospecha. Se cree que pudo haber ayudado en el ataque, puesto que ha sido durante años patrocinador y aliado del grupo terrorista. Sin embargo, desde Teherán ya han negado su participación a pesar de que el líder iraní Ali Jamenei celebró este martes la ofensiva. "Hay algunos medios de comunicación que apuntan a Irán, que podría tener intereses puesto que respaldan a Hamás en Gaza", explica Sara Romero.

Israel está siendo atacado también desde Líbano. En el primero se encuentra Hizbulá, una organización militar muy vinculada a Irán y Hamás que ha provocado la tensión. La respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido un ataque y una mayor presencia de soldados en la frontera que separa el Líbano de Israel.

También hay temor de que la guerra se expanda a Siria, un país que lleva desde 2011 viviendo una dura guerra civil que parece no dar tregua. Allí Hamás también posee milicias y al igual que en el primer caso, las tropas israelíes han disparado con fuego de artillería y morteros puntos del sur del país.