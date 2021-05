Cinco ladrones detenidos en Florida tras una persecución policial a toda velocidad por la autopista

Cinco personas han sido detenidas en Florida tras una persecución policial después de un choque en plena autovía. Al parecer, los detenidos huían tras haber asaltado una casa.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado miércoles en la autopista I-95 en el condado de Broward, en Florida, cuando un vehículo con cinco integrantes huía a toda velocidad por la vía. Pusieron en peligro la vida de todos los conductores que se encontraban en la autopista.

Sin vacilar, ni dudar un sólo instante, el coche adelanta en varias ocasiones de manera temeraria tanto por izquierda como por derecha.

Huían tras asaltar una casa

En la mañana del pasado miércoles 19 de mayo, las autoridades recibieron un aviso de un posible robo. Fue en ese momento en el que los sospechosos intentaron hacerse con un automóvil del garaje de un domicilio que acababan de asaltar. Tras notificarse la descripción del vehículo robado, agentes de la policía localizaron el coche y trataron de detenerlo, pero sus ocupantes se negaron y al darse a la fuga comenzó la persecución.

Tras varios kilómetros recorridos, ocurrió lo inevitable. El vehículo colisionaba con otro al intentar adelantarlo, volaba por los aires y quedaba volcado en medio de la autopista.

Los agentes de policía actuaron con gran velocidad, ya que tras la colisión ya se encontraban junto al vehículo para detener a los integrantes. Sin haber terminado de rodar, las autoridades ya habían sacado casi a los dos primeros detenidos y finalmente lograron que todos ellos abandonaran el automóvil.

Atropellaron un ciclista

Las imágenes no lo recogen, pero las autoridades de Florida han denunciado que el vehículo con los cinco atracadores atropelló a un ciclista al inicio de la fuga. No se detuvieron para auxiliar al ciclista, quien fue transportado al hospital con lesiones que no parecen de gravedad.

Además, tampoco se conoce el estado y las posibles lesiones que hayan sufrido los detenidos tras el accidente.