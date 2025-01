Miles de palestinos ya se desplazan al norte de la Franja de Gaza tras el acuerdo con Israel

Israel permite desde la mañana de este lunes cruzar a los palestinos al norte de la Franja de Gaza. La decisión llega bajo el marco del un acuerdo con Hamás para liberar a tres rehenes. Se superan así horas críticas que han puesto en riesgo ese alto el fuego. Además, todavía resuena la propuesta de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos quiere que Egipto y Jordania acojan a un millón y medio de palestinos.

El grupo islamista Hamás confirma la entrada de los palestinos desplazados al norte de Gaza y celebra su retorno a la zona, una de las más castigadas por la ofensiva de Israel. Hamás habla de victoria y una "declaración del fracaso y derrota de la ocupación (israelí) y sus planes de desplazamiento". "Las escenas del retorno de las masas de nuestro pueblo a las áreas de las que fueron forzados a marcharse a pesar de que sus casas están destruidas confirma la grandeza de nuestro pueblo y su firmeza, a pesar del profundo dolor y la tragedia", ha remarcado Hamás en un comunicado.

Acuerdo por Arbel Yehud

La entrada de los gazatíes al norte de la Franja estaba prevista para el domingo, según el acuerdo, pero Israel bloqueó el paso alegando que Hamás no había cumplido su parte del acuerdo al no haber liberado el día anterior a la rehén Arbel Yehud. Twl Aviv defendía que Yehud, como civil, tenía prioridad sobre las mujeres soldado puestas en libertad, si bien los islamistas negaron rotundamente que dicha prioridad existiera en el acuerdo. Israel aseguró que no abriría el corredor de Netzarim, la carretera que atraviesa Gaza de este a oeste creada por el Ejército para dividir el enclave durante la guerra, para que los palestinos pasaran hasta que se organizara la liberación de Yehud.

Miles de desplazados han atravesado la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa, para cruzar Netzarim y volver a sus hogares o reencontrarse con los familiares que se quedaron en el norte. Por esta carretera pueden acceder a Gaza los viandantes, mientras que a partir de las 9.00 horas (hora local) podrán hacerlo los vehículos a través de la carretera de Salah al Din, también trasversal pero en el este, próxima a la frontera con Israel. Los vehículos tendrán que pasar una inspección a cargo de una empresa independiente en Netzarim.

Por su parte, el portavoz de la Yihad Islámica en Palestina, Muhamad al Hajj Musa, dijo en un comunicado que Yehud será puesta en libertad antes del intercambio de rehenes por presos palestinos previsto para el próximo sábado. El grupo palestino señaló que entregó a los mediadores la lista de rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com