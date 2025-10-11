Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez asistirá en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Junto a España participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos.

Pedro Sánchez en imagen de archivoEFE

Neila Gallego
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza. En él participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos.

Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto. Junto a él acudirá el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares. El acto tendrá lugar en la ciudad de Sharm el-Sheij.

El pasado jueves Sánchez celebró el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza y confió en que "sea el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", añadió.

El presidente estadounidense también viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra de Gaza. "Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto", ha sostenido.

El inquilino de la Casa Blanca ya había adelantado su intención de viajar a Oriente Medio hace varios días, aunque no había desvelado todavía sus destinos. Por el momento, tampoco ha dado más detalles de cual será la planificación exacta de este viaje, aunque ha deslizado la posibilidad de que haya presencia de otros líderes internacionales.

