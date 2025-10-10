Muere la influencer Karolina Krzyżak por desnutrición tras seguir una dieta extrema de fruta cruda: pesaba 22 kilos

Consumía solamente frutas crudas, y esa fue la decisión que acabó con su vida. Karolina Krzyżak, una joven influencer polaca de tan solo 27 años, terminó sus días pesando apenas 22 kilos, debilitada al punto de no poder sostener su propio cuerpo. Su apuesta por una dieta basada exclusivamente en fruta cruda la llevó a una desnutrición extrema y finalmente a la muerte.

Karolina, nacida en Varsovia, había viajado a Bali con la intención de conocer personas que compartieran su visión sobre la alimentación y el bienestar. Sin embargo, lejos de encontrar comunidades activas y acompañamiento, murió sola en una habitación de hotel. Antes de su fallecimiento, sus uñas estaban amarillas y sus dientes mostraban signos de podredumbre, síntomas claros de una falta grave de nutrientes.

Las investigaciones posteriores destaparon una historia que comenzó mucho antes. Según el medio 'The Cut,' la joven que había sido "feliz y enérgica" durante su adolescencia fue atrapada por una tendencia peligrosa que promueve la salud desde un enfoque radical. Un trastorno alimentario previo, sumado a su compromiso inamovible con un tipo de dieta, la hizo especialmente vulnerable.

En diciembre de 2024, Karolina se alojó en el complejo turístico Sumberkima Hill. Allí, el personal fue informado con precisión de sus requisitos: solo consumir fruta, servida directamente en su puerta. El gerente afirmó después que no era raro que los huéspedes pidieran comidas veganas dada la filosofía del resort. Sin embargo, el aspecto "demacrado", según los trabajadores, de Karolina les preocupó desde que la vieron.

Su estado físico empeoró rápidamente. Una noche, el recepcionista nocturno tuvo que acompañarla hasta su habitación porque no tenía fuerza para caminar por sí sola. Alarmados, los empleados le pidieron en varias ocasiones que consultara a un médico. Ella rechazó cada una de esas sugerencias con la misma firmeza, insistiendo en mantener su estilo de vida.

Fue un amigo quién avisó

Tres días después de su llegada, un amigo de la influencer contactó con el hotel comentándoles que no había sabido nada de ella desde que se llegó, lo que preocupó al personal. Entonces, entraron a su habitación y encontró a Karolina rígida, inmóvil, que yacía sin vida. Tras su muerte, la autopsia confirmó que sufría osteoporosis avanzada y una deficiencia grave de albúmina.

Su historia había comenzado mucho antes de Bali. En la adolescencia, Karolina batalló contra la anorexia y los problemas de imagen corporal. Al mudarse al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds, se acercó al yoga y abrazó el veganismo.

Convencida de que era bueno

Aún no se sabe con certeza cuándo adoptó el 'frugivorismo', pero sus publicaciones en redes sociales mostrando un cuerpo cada vez más frágil preocuparon a sus padres, quienes le rogaron que volviera a casa. Pero no lograron convencerla.

Sus amigos y seguidores se encontraban divididos entre el apoyo y la preocupación. Algunos le pedían que hiciera un cambio, pero cuando decidió viajar a Bali, los riesgos ya eran demasiado altos. Con miles de seguidores en TikTok e Instagram, Karolina compartía rutinas de ayuno, alimentación natural y conexión con el cuerpo, defendiendo siempre que una dieta exclusivamente vegetal podía mejorar la salud y la energía diaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com