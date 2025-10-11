Un padre mata a golpes a su bebé y lo descubren por unos auriculares de la Xbox: sus familiares escucharon los gritos

La'Shaun Quintae Holloway, un hombre de 27 años procedente de Virginia Beach, ha sido condenado a 30 años de prisión, tal y como ha declarado el Fiscal de la Commonwealth de la ciudad de Virginia Beach.

Holloway fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y abuso infantil en agosto por ser el autor de la muerte de su hija, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente.

Los hechos tuvieron lugar hace siete años cuando el padre de la pequeña estaba cuidando de la bebé. En un momento concreto, los familiares escucharon a Holloway "gritar obscenidades a la niña a través de unos auriculares conectados a la Xbox", tal y como detalló el Fiscal de la Commonwealth a través de un comunicado.

Posteriormente, los familiares escucharon que la bebé dejó de llorar, y al poco tiempo, la encontraron inconsciente. Llevaron a la pequeña de urgencia a un hospital local, donde le pusieron soporte vital.

La pequeña murió varios días después tras sufrir lesiones graves. Entre las lesiones, se encuentran 26 fracturas de costillas en diversas etapas de curación, hematomas en la pared torácica, una fractura de clavícula, una fractura de cráneo, hematomas en el cráneo alrededor de los ojos y una hemorragia cerebral extensa, según el Fiscal de la Commonwealth.

Todas esas lesiones derivaron en un traumatismo craneoencefálico abusivo, tal y como concretaron los profesionales médicos.

Holloway mató a otra menor hace años

Holloway ya fue condenado anteriormente por abuso y negligencia infantil en Chesapeake. Cuando la policía fue a detener a Holloway, él intentó fugarse. Por este hecho, también fue condenado por delito grave de eludir a la Policía.

La sentencia de Holloway excedió el límite superior de las Pautas de Sentencia del Estado de Virginia, que recomendaban una sentencia superior a los 23 años y 8 meses de prisión. Tal y como indicaron en un comunicado, "al argumentar a favor de esta sentencia tan alta, la Commonwealth hizo referencia a las graves lesiones, la edad del bebé y la brutalidad del asesinato". Según la Commonwealth, "el juez Farashahi coincidió en que estos factores justificaban una sentencia superior a la establecida en las directrices".

Asesina a su hija por interrumpirle la partida mientras jugaba con la Xbox

Hace nueve años, un hombre asesinó a su hija de tan solo 17 meses mientras estaba jugando a un videojuego en Filadelfia, Estados Unidos. Tal y como detalló el Philadelphia Inquirer, el padre de la pequeña estaba jugando con su consola Xbox cuando la niña tropezó con el cable e hizo que la consola se cayese al suelo.

Tras este hecho, su padre, Tyrone Spellman, comenzó a golpear repetidamente a la niña y la arrojó de un lado a otro de la habitación.

Cuando los agentes descubrieron el cuerpo sin vida del bebé, el padre declaró que la pequeña se había caído de la cama. No obstante, la investigación posterior reveló toda la verdad del caso y se acusó al padre de asesinato.

