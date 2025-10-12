Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla ya viajan hacia España

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que los últimos cinco miembros de la flotilla, que continuaban retenidos por Israel, ya viajan camino de España. También lo hace Reyes Rigo, que estaba detenida por, supuestamente, haber mordido en una mano a un soldado israelí.

El Ministerio que dirige José Manuel Albares ha detallado que esta nueva operación de retorno, al igual que en las anteriores, ha sido gestionada por los servicios centrales de este departamento, la Embajada española y el cónsul en Tel Aviv. Según estas fuentes, los tres "han realizado un extraordinario trabajo" y concluyen que, por tanto, no quedan españoles de la flotilla que estén retenidos en territorios de Israel.

Reyes Rigo alcanza un acuerdo con la Fiscalía israelí

Durante el día de ayer, se confirmó que la activista Reyes Rigo había llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada a España. Con este acuerdo, se pondría fin al proceso judicial abierto en su contra.

Tal y como ha informado su abogado, Hail Abu Gharrah, y como ha recogido el medio ynews, el pacto contemplaba que Rigo se declarase culpable de un cargo modificado en el marco de un acuerdo de conformidad. A cambio, el Estado israelí tenía que dar por cumplidos los días de detención, imponer una multa de 10.000 séqueles, que corresponde a unos 2.500 euros, y procedería a su deportación del país.

La defensa calificó el acuerdo como "una salida negociada" tras días de tensión y denuncias por el trato recibido en prisión.

Durante la primera audiencia, que se celebró el pasado miércoles, el tribunal decidió prorrogar tres días más la detención de la mallorquina. Esta decisión generó una gran preocupación entre sus allegados y los colectivos de apoyo. Al entrar en la sala, la activista dijo que se sentía amenazada y muy vulnerable dentro de la prisión. De la misma manera, tanto los abogados como los ciudadanos que estaban presentes, estaban indignados por la asignación de un abogado estatal y un intérprete costeados por Israel.

También, durante el día de ayer, el ministro de Asuntos Exteriores comunicó que Rigo había sido trasladada a otra prisión que albergaba a los ocho españoles retenidos en la segunda flotilla.

La acusación inicial

Reyes Rigo fue detenida durante la intercepción de la primera flotilla. Tras su arresto, la Policía de Israel presentó cargos por agresión y solicitó prisión preventiva para la mallorquina, alegando que Rigo mordió a una funcionaria de la prisión de Ketziot. Según los agentes israelíes, la funcionaria contó con "lesiones graves".

Tras este hecho, la Policía de Israel confirmó que iba a tomar "medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos".

