Una agente de policía dirigía una empresa de bronceado mientras estaba de baja por supuestos problemas de salud mental

Una agente de la Policía Metropolitana de Londres ha sido acusada de dirigir una empresa de bronceado al mismo tiempo que no acudía a su puesto de trabajo en la Policía porque aseguró que tenía problemas de salud mental que la impedían desarrollar su trabajo con normalidad.

La agente Jennifer Stowers, con base en la Unidad de Comando Centro Oeste, enfrenta una audiencia por mala conducta después de ser acusada de dirigir esa empresa a través de Instagram durante tres años.

La Policía Metropolitana aseguró que también se le acusa de no haber solicitado un interés comercial y haber gestionado una empresa mientras, supuestamente, estaba de servicio.

La Met ha confirmado que si se prueban estas acusaciones, estaríamos ante una falta grave e incluso, la agente Jennifer Stowers podría ser suspendida de su cargo. La audiencia por mala conducta está programada para llevarse a cabo en Patrick Dunne House en Sutton el 17 de octubre.

La Justicia de Madrid permite a un guardia civil trabajar en restauración y en el Instituto Armado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la decisión del Ministerio del Interior, que denegó en junio de 2024, la posibilidad a un agente de la Guardia Civil de ejercer sus labores en el sector hostelero.

El órgano jurisdiccional ha estimado en su sentencia que no existe ningún tipo de conflicto de intereses entre ambas áreas profesionales, tal y como había argumentado la Asociación Española de Guardias Civiles, que expuso que la posibilidad de compaginar las dos actividades era "más que legítima".

El fallo ha aclarado que el trabajo del agente en la restauración no menoscaba "el estricto cumplimiento" de sus obligaciones como miembro de la Guardia Civil, permitiendo que cumpla con su horario "sin comprometer su imparcialidad e independencia".

En el caso de la Guardia Civil, los agentes pueden compatibilizar el ejercicio de sus labores con otro desempeño profesional. Sin embargo, no sucede lo mismo con la Policía Nacional ya que todos los agentes deben dedicarse en exclusiva a su actividad como agente de Policía.

Los trabajadores se ausentan del trabajo dos semanas por año

El caso de la agente Jennifer Stowers ocurre en un momento en el que los trabajadores se toman alrededor de dos semanas de baja por enfermedad cada año, tal y como ha publicado el Chartered Institute of Personnel and Development.

Durante los últimos doce meses, los empleados estuvieron ausentes de su trabajo por enfermedad durante un promedio de 9,4 días, una cifra récord. Asimismo, entre las principales dolencias se encuentra la salud mental.

Esto representa un aumento considerable con respecto a los 7,8 días de 2023. De la misma manera, ha sido el nivel más alto desde que comenzó la encuesta del CIPD en 2010. El informe realizado por dicho instituto, encontró que las enfermedades menores eran la causa más común de ausencias a corto plazo, seguida por la salud mental.

En lo respectivo a las ausencias a largo plazo, la salud mental fue "con mucha diferencia" la principal causa, dando lugar a la ausencia de cuatro semanas o más del trabajo.

