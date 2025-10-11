Trump anuncia un arancel del 100% a China y nuevos controles a las exportaciones de software

Donald Trump endurece su pulso comercial con China. A pocas semanas de la cumbre de la APEC en la que tenía previsto reunirse con Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos anunciaba este viernes que su Gobierno impondrá un arancel adicional del 100% a los productos procedentes de China y establecerá controles a la exportación de software fabricado en el país asiático, a partir del 1 de noviembre.

El motivo: "Iban a, a partir del 1 de noviembre de 2025, imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos ni siquiera hechos por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción y era obviamente un plan ideado desde hace años", señalaba Trump en un mensaje publicado en su red social 'Truth Social'.

Una tregua que no llega

Trump calificaba esta decisión de Pekín de "extremadamente agresiva" y denunció que el país había "ideado desde hace años un plan para imponer controles de exportación a gran escala". "Es imposible creer que China haya tomado tal decisión, pero lo han hecho, y el resto ya es historia", afirmó.

Según Trump, China estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo, especialmente a China.

En otro mensaje publicado anteriormente, el presidente indicó que pese a que tenía previsto reunirse con Xi en dos semanas durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, "ahora parece que no hay motivo para hacerlo". "Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos. Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América", añadió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com