Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Aranceles

Trump anuncia un arancel del 100% a China y nuevos controles a las exportaciones de software

El presidente estadounidense ha anunciado que impondrá un arancel del 100% a los productos procedentes de China y controles de exportación de software a partir del 1 de noviembre, fecha en la que tenía prevista una reunión con Xi Jinping.

Donald Trump

Donald TrumpEFE (archivo)

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Donald Trump endurece su pulso comercial con China. A pocas semanas de la cumbre de la APEC en la que tenía previsto reunirse con Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos anunciaba este viernes que su Gobierno impondrá un arancel adicional del 100% a los productos procedentes de China y establecerá controles a la exportación de software fabricado en el país asiático, a partir del 1 de noviembre.

El motivo: "Iban a, a partir del 1 de noviembre de 2025, imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos ni siquiera hechos por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción y era obviamente un plan ideado desde hace años", señalaba Trump en un mensaje publicado en su red social 'Truth Social'.

Una tregua que no llega

Trump calificaba esta decisión de Pekín de "extremadamente agresiva" y denunció que el país había "ideado desde hace años un plan para imponer controles de exportación a gran escala". "Es imposible creer que China haya tomado tal decisión, pero lo han hecho, y el resto ya es historia", afirmó.

Según Trump, China estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo, especialmente a China.

En otro mensaje publicado anteriormente, el presidente indicó que pese a que tenía previsto reunirse con Xi en dos semanas durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, "ahora parece que no hay motivo para hacerlo". "Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos. Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América", añadió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump propone "expulsar" a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa: "No tienen excusa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

Publicidad

Mundo

Miles de palestinos regresan a Gaza entre los escombros.

Primer día de la tregua: Israel espera a los rehenes y más de 300.000 palestinos regresan a la ciudad de Gaza

Donald Trump

Trump anuncia un arancel del 100% a China y nuevos controles a las exportaciones de software

Bebé recién nacido

Un padre mata a golpes a su bebé y lo descubren por unos auriculares de la Xbox: sus familiares escucharon los gritos

Pedro Sánchez en imagen de archivo
Gaza

Pedro Sánchez asistirá en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Sede de la OTAN en Bruselas.
OTAN

¿Los países aliados pueden expulsar a España de la OTAN como propuso Trump? Esto es lo que dice el Tratado del Atlántico Norte

Imagen de los líderes de la UE.
Gasto defensa

Bruselas frena a España: no contará gasto climático como defensa ni accederá a fondos del Plan ReArmar

La Comisión Europea descarta que España incluya inversiones verdes en su presupuesto militar y limita su acceso a los 150.000 millones del fondo europeo de defensa conjunta.

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en París el pasado 14 de julio
FRANCIA

Macron renombra a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

El presidente francés se ha reunido este viernes con los líderes de los principales partidos en el Elíseo tras la dimisión de Sébastien Lecornu. Después de horas de demora, le ha vuelto a reelegir como primer ministro.

Al menos 19 muertos y varios desaparecidos tras una gran explosión en una fábrica de armamento en Tennessee

Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras una gran explosión en una fábrica de armamento en Tennessee

Muere la influencer Karolina Krzyżak por desnutrición tras seguir una dieta extrema de fruta cruda: pesaba solo 22 kilos

Muere la influencer Karolina Krzyżak por desnutrición tras seguir una dieta extrema de fruta cruda: pesaba 22 kilos

Un obrero gana más de un millón en la lotería, deja su trabajo y acaba en el hospital por salir mucho de fiesta: "Creo que lo hice mal"

Un obrero gana más de un millón en la lotería, deja su trabajo y acaba en el hospital por salir mucho de fiesta: "Creo que lo hice mal"

Publicidad