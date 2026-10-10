Christa Pike abandona el hospital tras sobrevivir a dos intentos de ejecución en Tennessee

Christa Pike, la reclusa estadounidense que sobrevivió a dos administraciones de una inyección letal el pasado 30 de septiembre, ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado al centro penitenciario donde cumple condena en Nashville, Tennessee (Estados Unidos). La noticia ha sido confirmada este sábado por sus abogados, que han informado de que la mujer continuará recibiendo asistencia médica en prisión.

Pike permanecía ingresada en un hospital de Nashville, desde que su ejecución tuvo que ser interrumpida debido a las complicaciones surgidas durante el procedimiento. Tras varios días en estado inconsciente, su evolución ha permitido que abandone el centro sanitario, aunque su estado de salud sigue requiriendo vigilancia y cuidados especializados.

Según ha explicado su defensa, la reclusa presenta diversas complicaciones derivadas del fallido procedimiento. Entre ellas figuran un "coágulo sanguíneo" en uno de sus brazos, neumonía y dificultades para tragar. Sus abogados han señalado que Pike "agradece la atención prestada por los servicios de emergencia", y los profesionales sanitarios durante los días posteriores al incidente.

La mujer ha sido trasladada nuevamente al Centro Debra K. Johnson, la principal prisión femenina del estado de Tennessee. Allí continuará bajo seguimiento médico para controlar su recuperación y atender los problemas de salud que persisten tras lo sucedido.

Se suspendieron el resto de ejecuciones previstas para 2026

El caso ha provocado una importante reacción política. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, decidió suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026, después de que el estado registrara dos procedimientos fallidos mediante inyección letal durante este año. Por el momento, no se ha aclarado si las autoridades solicitarán una nueva orden judicial para ejecutar a Pike.

La reclusa estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en casi dos siglos, lo que ha situado su caso en el centro del debate sobre la aplicación de la pena de muerte, y la seguridad de los procedimientos utilizados.

17 personas ejecutadas en Tenesse

De acuerdo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que Estados Unidos restableció la pena capital en 1977. Actualmente, otras 42 personas permanecen en el corredor de la muerte del estado.