Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Christa Pike

Christa Pike abandona el hospital tras sobrevivir a dos intentos de ejecución en Tennessee

La reclusa, de 50 años, ha regresado a prisión con secuelas médicas y continúa bajo supervisión sanitaria mientras las autoridades estudian los próximos pasos de su condena.

Imagen de archivo donde los presos fallecen por inyección letal

Christa Pike abandona el hospital tras sobrevivir a dos intentos de ejecución en Tennessee | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Christa Pike, la reclusa estadounidense que sobrevivió a dos administraciones de una inyección letal el pasado 30 de septiembre, ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado al centro penitenciario donde cumple condena en Nashville, Tennessee (Estados Unidos). La noticia ha sido confirmada este sábado por sus abogados, que han informado de que la mujer continuará recibiendo asistencia médica en prisión.

Pike permanecía ingresada en un hospital de Nashville, desde que su ejecución tuvo que ser interrumpida debido a las complicaciones surgidas durante el procedimiento. Tras varios días en estado inconsciente, su evolución ha permitido que abandone el centro sanitario, aunque su estado de salud sigue requiriendo vigilancia y cuidados especializados.

Según ha explicado su defensa, la reclusa presenta diversas complicaciones derivadas del fallido procedimiento. Entre ellas figuran un "coágulo sanguíneo" en uno de sus brazos, neumonía y dificultades para tragar. Sus abogados han señalado que Pike "agradece la atención prestada por los servicios de emergencia", y los profesionales sanitarios durante los días posteriores al incidente.

La mujer ha sido trasladada nuevamente al Centro Debra K. Johnson, la principal prisión femenina del estado de Tennessee. Allí continuará bajo seguimiento médico para controlar su recuperación y atender los problemas de salud que persisten tras lo sucedido.

Se suspendieron el resto de ejecuciones previstas para 2026

El caso ha provocado una importante reacción política. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, decidió suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026, después de que el estado registrara dos procedimientos fallidos mediante inyección letal durante este año. Por el momento, no se ha aclarado si las autoridades solicitarán una nueva orden judicial para ejecutar a Pike.

La reclusa estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en casi dos siglos, lo que ha situado su caso en el centro del debate sobre la aplicación de la pena de muerte, y la seguridad de los procedimientos utilizados.

17 personas ejecutadas en Tenesse

De acuerdo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que Estados Unidos restableció la pena capital en 1977. Actualmente, otras 42 personas permanecen en el corredor de la muerte del estado.

La peste neumónica vuelve a encender las alarmas: las dudas sobre Rusia, los síntomas y el riesgo para España, en el nuevo episodio de '3x3N'

Imagen del podcasr 3x3N, episodio 'Alerta por peste'

Publicidad

Mundo

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski

Trump pide un cambio de liderazgo en Ucrania y censura a Zelenski

Imagen de archivo donde los presos fallecen por inyección letal

Christa Pike abandona el hospital tras sobrevivir a dos intentos de ejecución en Tennessee

El terremoto de Panamá afecta a emigrantes de Boborás (Ourense), que sufrieron daños materiales, pero no personales

El terremoto que desató el pánico en Panamá: edificios destrozados y temor a nuevas réplicas

Unos 600 detenidos en Nueva Delhi antes de las masivas protestas contra el Gobierno previstas para este sábado
PROTESTAS

Más de 1.000 detenidos y varios heridos en la protesta de la generación Z india en Nueva Delhi

Imagen de un edificio destruido en Gaza
Gaza

Un año después del alto en fuego en Gaza han muerto 1.500 personas y más de 5.000 han resultado heridas

Imagen de Trump y Putin durante la rueda de prensa después de reunirse en Alaska.
Combustible

Trump llega a un acuerdo con Putin para que Rusia suministre más de 300.000 toneladas de diésel

El presidente estadounidense afirma que el acuerdo con Putin prevé nuevos envíos en noviembre y después, y sostiene que contribuirán a bajar los precios del combustible.

Mohamed VI
Mohamed VI

Mohamed VI carga contra las críticas desde España y advierte de que Marruecos no aceptará "chantajes" en la relación

El rey de Marruecos denuncia la utilización política de la crisis migratoria de Ceuta y reconoce que el actual modelo de cooperación con España está superado.

Imagen del terremoto en Panamá

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y activa la amenaza de tsunami en el Pacífico

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU

Polémica por la pena de muerte: la UE pide la "abolición universal" mientras EEUU retransmite las ejecuciones en streaming

Las protestas en Francia dejan ya cerca de 6.900 detenidos y un centenar de trabajadores educativos heridos

Francia reforzará los colegios con 3.000 profesores para frenar las protestas educativas

Publicidad