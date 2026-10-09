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Christa Pike desarrolla neumonía y un trauma psicológico tras sobrevivir a su ejecución fallida

Sus abogados aseguran que Pike cuenta con una pérdida de movilidad en sus brazos y manos tras las dos inyecciones letales.

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre Reuters

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Alba Gutiérrez
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Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, sufre un grave trauma psicológico. Así lo ha detallado su equipo legal. Los abogados de la reclusa, Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, indicaron al medio TMZ que la salud física de Pike está mejorando, pero que la terrible experiencia que ha vivido le ha dejado secuelas psicológicas.

Los abogados indican que Pike lleva una dieta normal y que sus pulmones están despejados, pero añadieron: "Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció".

Sus letrados agregaron que "Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", según TMZ.

Tal y como han indicado sus abogados, Pike también presenta dificultades cognitivas, particularmente en cuanto a la memoria y a la concentración. En una audiencia celebrada el miércoles, Ihnen describió la gravedad de sus lesiones físicas, incluida la pérdida de movilidad en brazos y manos, las cuales, según afirman, están hinchadas "como si hubiera inflado un guante quirúrgico".

Los abogados reiteraron su petición al gobernador Bill Lee para que conmute su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece en el corredor de la muerte después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriese.

"¿Dónde estoy?": las primeras palabras de Christa tras la fallida ejecución

"¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?" fueron las primeras palabras que pronunció Pike, la mujer que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal la semana pasada, según ha desvelado su abogado.

Su abogado, Randy Spivey, aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó y aseguró que "para sorpresa de todos, Christa despertó y comenzó a hablar". El letrado advirtió, pese a que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución, que le "espera un largo camino hacia la recuperación".

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