Chris Martin dedica un mensaje de cariño a la familia de Charlie Kirk en pleno concierto de Coldplay en Londres

Las reacciones al asesinato de Charlie Kirk no han parado desde el tiroteo ocurrido el miércoles en un acto en un campus universitario en Utah. Este sábado, durante un concierto en Londres, Chris Martin interrumpió el show de Coldplay en el estadio de Wembley para lanzar un mensaje optimista y de apoyo.

Palabras de Chris Martin

"Puedes enviárselo a tu hermano o hermana. Puedes enviarlo a las familias de quienes han pasado por momentos terribles. Puedes enviarlo a la familia de Charlie Kirk" dijo el músico, que también animó a enviar cariño incluso "a quienes no están de acuerdo contigo".

La paradoja de Charlie Kirk

El gesto llama aún más la atención, porque el pasado mes de julio el propio Kirk comentó en su pódcast que "Preferiría que me encontraran muerto que estar en un concierto de Coldplay. Me resulta muy difícil escuchar la música de Coldplay".

La investigación continúa

En paralelo, las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos. Tyler Robinson, de 22 años, es el presunto asesino de Charlie Kirk, y aunque fue él mismo quien confesó motivado por su padre, el FBI está recabando pruebas que confirmen su acusación. Actualmente se encuentra en régimen de máxima vigilancia por si supone un riesgo para sí mismo o para otros reclusos.

Fuentes policiales habrían indicado al portal TMZ que Tyler Robinson aseguró a su padre que preferiría morir suicidándose antes que entregarse a la policía. Por ello, según el mismo medio, el sargento Raymond Ormond ha indicado que Robinson se encuentra bajo "vigilancia especial" mientras que los profesionales de salud mental establecen si existe alto riesgo de suicidio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com