El FBI registra la vivienda y el coche del asesino de Charlie Kirk y descarta la existencia de cómplices

El FBI ha registrado la casa y el coche de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk en un debate universitario. Los investigadores tratan de esclarecer su radicalización mientras descartan la existencia de cómplices.

Tyler Robinson

Paula Hidalgo
Publicado:

Agentes del FBI han registrado la vivienda y el vehículo de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista de extrema derecha Charlie Kirk durante un debate universitario en Utah. Por ahora, los investigadores descartan la existencia de cómplices.

Imágenes clave en la investigación

La investigación se apoya en las grabaciones del día del crimen, que muestran los instantes previos y el caos posterior del disparo. El objetivo es esclarecer qué llevó a Robinson, descrito como un estudiante con un futuro prometedor, a cometer el asesinato.

Robinson abandonó la universidad en el segundo semestre, y se formaba como electricista en el Dixie Technical College de St. George. Aunque era considerado un joven reservado e introvertido, siempre estuvo rodeado de armas y tenía una gran afición a los videojuegos de guerra. Su entorno asegura que no mostraba un fuerte interés político y que no había votado en las dos últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, se investiga si se radicalizó en internet en los últimos años.

Entorno familiar y posible radicalización

El acusado es hijo de Matt Robinson, con casi tres décadas de servicio en la oficina del sheriff del condado de Washington, y de Amber Robinson, trabajadora social. Ambos son votantes republicanos y expresaron en el pasado su apoyo a Donald Trump. La familia había compartido en redes sociales los logros académicos de su hijo, entre ellos una beca en la universidad estatal de Utah, aunque Robinson terminó abandonando los estudios.

Llamamientos a la unidad

El gobernador republicano de Utah ha condenado el crimen, advirtiendo sobre el papel de las redes sociales en la radicalización, asegurando que se han convertido en un cáncer por los insultos y la demonización del adversario. Por ello , ha instado a la ciudadanía a desconectar de las redes y apostar por el entendimiento. Robinson, finalmente, se entregó en una comisaría tras ser convencido por su padre, dejando atrás a una familia rota y a la opinión pública en busca de respuestas.

Las maniobras militares Západ-2025 de Rusia y Bielorrusia, junto con la reciente incursión aérea de drones rusos en Polonia, han encendido las alarmas en la OTAN. La Alianza ha lanzado la operación 'Centinela oriental' para reforzar el flanco y responder a lo que califica de "violaciones peligrosas e inaceptables" de su espacio aéreo.

