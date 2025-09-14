Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Herida grave una mujer tras ser atacada brutalmente por al menos 10 perros

Cuatro personas fueron acusadas de tener animales sueltos después del ataque.

Imagen de archivo de un pitbull

Imagen de archivo de un pitbullPixabay

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Una mujer de 71 años resultó gravemente herida en el ataque de varios perros. Los hechos ocurrieron en Tennessee, Estados Unidos.

Las autoridades fueron enviadas a una residencia en Madisonville, donde encontraron a Mary Norwood tirada en el porche delantero, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO) en un comunicado. La mujer tenía "laceraciones severas" en su cuerpo después de ser atacada "aproximadamente por 10 o 15 perros mestizos de pitbull".

Gracias a varios testigos, los perros se alejaron de la mujer después del ataque.

"Al llegar el servicio médico de urgencias del condado de Monroe, la víctima femenina fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital de la Universidad de Tennessee para recibir tratamiento médico adicional", indican en el comunicado.

"He visto mordeduras de perro, he visto ataques de perros, pero nunca había visto algo así", dijo Sue Pettingill, oficial de información pública del MCSO. "Nadie habría podido librarse de esos perros porque eran demasiados", ha añadido.

Las autoridades no han confirmado la condición de Norwood después del ataque del perro. "No sé qué problemas le traerá esto a largo plazo porque fue un ataque brutal. Nunca había visto ni oído algo así", dijo. "No pudo hacer nada. Estaba muy vulnerable e indefensa en esa situación", añadió.

Después de realizar una investigación por detectives de la División de Investigación Criminal del Condado de Monroe y oficiales de Control de Animales del Condado de Monroe, cuatro personas fueron acusadas de tener animales sueltos. Los cuatro sospechosos fueron acusados ​​de 12 cargos por tener perros sin vacunas contra la rabia y 26 cargos de crueldad animal, dijo el MCSO.

Desde entonces, el control de animales ha retirado 27 perros de la residencia. "Un perro pertenece a la víctima, 13 perros de los sospechosos eran adultos y 13 cachorros", indicaron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Imagen de maniobras de Rusia

Rusia lanza un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

Concentración de Derecho a Morir Dignamente en apoyo a la Ley de la eutanasia.

Un hombre accede a la eutanasia tras sobrevivir a un ataque de sicarios

Imagen de archivo de un pitbull

Herida grave una mujer tras ser atacada brutalmente por al menos 10 perros

Cuchillo, imagen de archivo
Asesino en serie

Varias personas matan al asesino de Kenia que chupaba la sangre a sus víctimas después de estrangularlas

Cazas F-35
Frontera OTAN

Rumanía activa cazas F-16 tras detectar un dron en su espacio aéreo mientras Polonia refuerza sus fronteras

Donald Trump
Guerra Rusia-Ucrania

Trump ofrece sanciones "de calado" a Rusia si la OTAN deja de comprarle petróleo y propone aranceles del 100% a China

El presidente estadounidense ofrece nuevas medidas contra Rusia a cambio de acabar inmediatamente con las importaciones de petróleo ruso por parte de los países aliados, y plantea aranceles masivos a China para presionar por el fin de la guerra en Ucrania.

Tyler Robinson, supuesto asesino de Charlie Kirk
Charlie Kirk

El FBI registra la vivienda y el coche del asesino de Charlie Kirk y descarta la existencia de cómplices

El FBI ha registrado la casa y el coche de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk en un debate universitario. Los investigadores tratan de esclarecer su radicalización mientras descartan la existencia de cómplices.

Palestinos inspeccionan los daños causados ​​por un ataque israelí al campamento de al-Shati, en la Ciudad de Gaza.

Mueren de hambre otros siete palestinos y más de 250.000 han abandonado Ciudad de Gaza, según el Ejército israelí

Protestas en Estados Unidos en rechazo al despliegue de fuerzas de seguridad y redadas antiinmigrantes

Protestas en Estados Unidos en rechazo al despliegue de fuerzas de seguridad y redadas antiinmigrantes

Llaves

Dejó su piso compartido y acabó con una deuda de 6.000 euros: un error común en el contrato de alquiler

Publicidad