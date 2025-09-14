Herida grave una mujer tras ser atacada brutalmente por al menos 10 perros

Una mujer de 71 años resultó gravemente herida en el ataque de varios perros. Los hechos ocurrieron en Tennessee, Estados Unidos.

Las autoridades fueron enviadas a una residencia en Madisonville, donde encontraron a Mary Norwood tirada en el porche delantero, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO) en un comunicado. La mujer tenía "laceraciones severas" en su cuerpo después de ser atacada "aproximadamente por 10 o 15 perros mestizos de pitbull".

Gracias a varios testigos, los perros se alejaron de la mujer después del ataque.

"Al llegar el servicio médico de urgencias del condado de Monroe, la víctima femenina fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital de la Universidad de Tennessee para recibir tratamiento médico adicional", indican en el comunicado.

"He visto mordeduras de perro, he visto ataques de perros, pero nunca había visto algo así", dijo Sue Pettingill, oficial de información pública del MCSO. "Nadie habría podido librarse de esos perros porque eran demasiados", ha añadido.

Las autoridades no han confirmado la condición de Norwood después del ataque del perro. "No sé qué problemas le traerá esto a largo plazo porque fue un ataque brutal. Nunca había visto ni oído algo así", dijo. "No pudo hacer nada. Estaba muy vulnerable e indefensa en esa situación", añadió.

Después de realizar una investigación por detectives de la División de Investigación Criminal del Condado de Monroe y oficiales de Control de Animales del Condado de Monroe, cuatro personas fueron acusadas de tener animales sueltos. Los cuatro sospechosos fueron acusados ​​de 12 cargos por tener perros sin vacunas contra la rabia y 26 cargos de crueldad animal, dijo el MCSO.

Desde entonces, el control de animales ha retirado 27 perros de la residencia. "Un perro pertenece a la víctima, 13 perros de los sospechosos eran adultos y 13 cachorros", indicaron.

