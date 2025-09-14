El funeral de Charlie Kirk contará con la presencia de Trump y se celebrará en Arizona

La conmoción por el asesinato de Charlie Kirk sigue marcando la actualidad en Estados Unidos. El fundador de Turning Point USA será despedido en un funeral de gran magnitud el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, en Arizona, un recinto con capacidad para más de 60.000 personas. El acto contará con la presencia del presidente Donald Trump, con quien el activista compartía un estrecho vínculo.

Una despedida masiva en Arizona

La elección del estadio responde a la previsión de una asistencia multitudinaria y al valor simbólico del estado para el movimiento de Kirk, ya que allí se ubica la sede central de Turning Point USA. El traslado del cuerpo desde Utah se realizó en el Air Force Two, en una operación que contó con la participación del vicepresidente JD Vance.

Trump, que habló con la viuda del activista, Erika Kirk, confirmó su presencia en el acto: "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré".

La campaña 'Fight for Charlie'

Turning Point USA lanzó la convocatoria bajo el lema 'Fight for Charlie', con canales oficiales para organizar la participación. "Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", difundió la organización en sus redes sociales.

El activista murió el pasado miércoles tras recibir un disparo durante un acto en la Utah Valley University. El presunto autor, Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido sin derecho a fianza y se enfrenta a cargos de asesinato con agravantes, uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia, según confirmó Fox News.

