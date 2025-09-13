Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Naufragio en Mauritania del pesquero gallego "Tafra 3": cinco tripulantes siguen desaparecidos tras una colisión en alta mar

El pesquero Tafra 3, de capital gallego a través de la empresa viguesa Baipesca, se hundió este viernes frente a la costa de Mauritania tras ser embestido por un buque factoría de pabellón gambiano y capital ruso, el Right Whale.

Carmen Chao
Publicado:

El impacto fue tan violento como repentino, y abrió un gran boquete en el costado de estribor del pesquero, dejándolo sin margen de maniobra.

El naufragio, que tuvo lugar en torno a las 18:40 hora local (20:40 en España), movilizó rápidamente a otros buques presentes en la zona, como el Rimbal 5 y el Tafra 2, que participaron en las labores de rescate.

Según los datos confirmados hasta el momento, 21 personas han sobrevivido y se encuentran ya en tierra, concretamente en el puerto de Nuadibú, donde están siendo atendidas por los socios mauritanos de la armadora.

Entre los rescatados se encuentran tres españoles, dos de ellos gallegos.

A bordo del Tafra 3 viajaban 26 tripulantes. A día de hoy, continúan desaparecidas cinco personas, todas ellas de nacionalidad mauritana. Fuentes del sector consideran "probable" que se encuentren atrapadas en el interior del buque, que se hundió por completo.

El Tafra 3, antiguo Playa de Loureiro, tiene casi 35 metros de eslora y había sido exportado al caladero mauritano en 2021. Navegaba bajo bandera mauritana, aunque su capital es mixto: un 50% corresponde a la viguesa Baipesca y el otro 50% a socios mauritanos.

El barco estaba registrado en el puerto gallego de Marín.

El hundimiento ha abierto viejas heridas en Galicia, entre la comunidad marítima, especialmente en Vigo, donde se sigue el caso con atención. Por el momento, las autoridades de Mauritania se encargan de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, mientras se esperan novedades sobre el paradero de los cinco marineros que siguen sin localizar.

