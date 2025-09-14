Israel mata a 40 personas en las últimas horas y sigue bombardeando Gaza

A pesar de que el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acabar con la guerra en Gaza, las posibles discrepancias no van a eclipsar, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el apoyo incondicional de Washington a Netanyahu.

El ejército hebreo sigue con su devastador operativo en Gaza, donde solo en el día de hoy han muerto más de treinta personas, la mayoría en bombardeos contra la norteña capital del enclave palestino, que las tropas israelíes se disponen a tomar desplazando a su millón de habitantes.

Según un recuento provisional, en las morgues de hospitales compartido por periodistas gazatíes en una plataforma conjunta, hasta las 14:30 hora local se registraron 45 muertos, y de ellos 29 han llegado a hospitales del norte de la Franja.

El Hospital Shifa, localizado en la asediada ciudad de Gaza, recibió de madrugada ocho cuerpos sin vida y una veintena de heridos, informó a EFE su director, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe.

Así, las autoridades de la Franja, han elevado este domingo a unos 64.900 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que deja además más de 164.600 heridos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.871 mártires y 164.610 heridos" tras confirmar otros 68 muertos y 346 heridos a causa de los ataques israelíes durante el último día, si bien ha subrayado que aún hay cuerpos entre los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.

Así, ha afirmado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas hay diez palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a 2.494, con 18.135 heridos.

Hambruna

Siguiendo los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, este sábado se registró la muerte de dos personas por desnutrición, con lo que ya son 144 los muertos por esta causa desde que, hace tres semanas, un informe avalado por la ONU declarara la situación de hambruna en el norte del enclave palestino.

Preguntada por EFE, una fuente del departamento indicó que se trata de dos jóvenes. El viernes, fallecieron dos niños por hambre de 2 y 5 años de edad, detalló la misma fuente.

144 personas

De esta manera, 144 personas, entre ellas 30 niños, han fallecido por desnutrición en la Franja desde que el 22 de agosto declarara la hambruna en el norte de Gaza el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y se conoce como "Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria".

Desde octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel y el Ejército israelí empezó su ofensiva en Gaza en represalia, Sanidad de Gaza ha contabilizado 422 muertes por hambre, 145 de ellas de niños.

