Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Previsión económica

S&P sube la nota a España por su crecimiento económico y su baja exposición a los aranceles

La agencia destaca la baja exposición a los aranceles de Estados Unidos, la reducción de la deuda con el exterior y la creación de empleo.

Fachada de las oficinas de Standard &amp; Poor's en Nueva York.

Fachada de las oficinas de Standard & Poor's en Nueva York. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha mejorado la nota que concede a España. De esta manera, ha elevado la nota a A+ con perspectiva estable y ha destacado el fuerte crecimiento económico, el impacto de la migración y la actividad inversora en el empleo o su "protección" ante las consecuencias por los aranceles de Estados Unidos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que la nota de deuda de A a A+ es una "buena noticia". Tal y como ha indicado en un vídeo que ha publicado en su red social X, "esta mejora en la calificación es el reflejo de la fortaleza de nuestra economía".

De la misma manera, Carlos Cuerpo ha afirmado que España va a registrar este año "una vez más" el "mayor crecimiento entre las economías avanzadas del mundo", a pesar del "contexto internacional incierto y la ralentización económica de nuestros principales socios".

Sobre ese crecimiento, la agencia S&P prevé que durante en 2025, la economía española crecerá un 2,6%, es decir, casi tres veces más que la media de la zona euro. Según el informe de S&P, este avance se apoya en la creación de empleo impulsada por la inversión y la llegada de inmigrantes, sobre todo de América Latina.

Asimismo, Standard & Poor's destaca la limitada exposición comercial de España a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Tal y como detalló la agencia de calificación crediticia, solo un 5% de las exportaciones tienen como destino el mercado norteamericano. Precisamente, ese porcentaje reduce el impacto directo de los aranceles aprobados por Washington en el marco de la guerra comercial.

La agencia también ha destacado que una "década del desapalancamiento del sector privado ha dado lugar a una notable mejora del balance externo" de España, "reduciendo la sensibilidad de la economía a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y mejorando su resiliencia general ante las crisis económicas". Además, España continúa diversificando su economía ya que, cada vez pesan más las exportaciones de servicios de mayor valor añadido, como la tecnología, el transporte o la consultoría.

Además, también prevé que el desempleo baje por debajo del 10% en 2028, un "nivel que no se alcanzaba desde 2007".

Sin embargo, el informe desarrolla puntos débiles de nuestra economía. La situación de las cuentas públicas sigue siendo un punto débil. Aunque ese déficit se redujo al 3,2% del PIB en 2024, el nivel de deuda no bajará en los próximos años y continuará siendo elevado en comparación con otros países europeos.

Desde S&P, advierten de que la nota no va a cambiar en los próximos años, a no ser que se den dos escenarios extremos: por un lado, una reducción de la deuda pública más rápida de lo que se prevé o un deterioro de las cuentas públicas y del superávit exterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA al considerarla insuficiente

La sede corporativa del Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Publicidad

Economía

Fachada de las oficinas de Standard & Poor's en Nueva York.

S&P sube la nota a España por su crecimiento económico y su baja exposición a los aranceles

Nevera llena

'Operación Despensa': los hogares españoles llenan la nevera tras el verano

Edificio okupado en Barajas

Entramos al edificio okupado en el barrio de Barajas: "Van con machetes y cuchillos, nos da miedo salir a la calle"

¿Qué dice Ryanair y qué piden los empleados?
Ryanair

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas el próximo verano si Aena no baja las tasas

La sede corporativa del Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
OPA

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA al considerarla insuficiente

El IPC
IPC

La bajada del precio de los alimentos y la estabilización de la electricidad mantienen el IPC al 2,7% pese a la subida de los carburantes

El IPC subyacente avanzó una décima frente al pasado mes, al hasta el 2,4%.

Imagen de archivo de una central eléctrica en Zaragoza
Electricidad

España se queda sin luz para nuevas fábricas, casas o coches eléctricos: "Son los juegos del hambre"

La red eléctrica está al límite. Las compañías alertan de que el 83% de las conexiones están saturadas. Esto implica que no se puede implantar más industria, ni construir nuevas viviendas, ni ofrecer puntos de recarga de coche eléctrico.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor

Corredor asegura que el apagón eléctrico en España fue por una "mala gestión y mal control" de una planta de Badajoz

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Adiós a la bajada en la hipoteca: el BCE mantiene los tipos de interés en el 2%

El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, participa en un encuentro con inversores japoneses en Tokio,

El ministro Cuerpo sorprende hablando un "excelente" japonés ante inversores: "Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden"

Publicidad