Rumanía activa cazas F-16 tras detectar un dron en su espacio aéreo mientras Polonia refuerza sus fronteras

La invasión de drones en el cielo polaco el pasado martes ha encendido todas las alarmas. Desde entonces, el país refuerza su vigilancia aérea y este sábado nuevos aviones polacos y aliados han sido enviados cerca de la frontera con Ucrania para blindar el espacio aéreo. Como medida de precaución, el aeropuerto de Lublin, en el este de Polonia, ha quedado cerrado y se mantienen operativos distintos controles en la zona.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas confirmó la acción asegurando que busca únicamente proteger a la población. "Estas acciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada", señalaron través de un comunicado.

Todo esto llega tras haber derribado el país drones rusos que habían penetrado en su espacio aéreo. Este tipo de operaciones de defensa contaron con el apoyo de aeronaves de la OTAN. Aunque el nuevo comunicado no menciona ninguna incursión reciente, el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España enviaría "más medios aéreos" al flanco este de Europa.

El Gobierno de Polonia denunció en la noche del martes al miércoles varios drones rusos cruzando la frontera mientras atacaban Ucrania. Sin embargo, Moscú ha negado haber atacado territorio polaco y mantiene que la operación estaba dirigida contra objetivos ucranianos.

Con esta situación, el pasado miércoles, el aeropuerto internacional de Varsovia, el más grande del país, permaneció cerrado durante horas. Aunque actualmente funciona con normalidad. La administración del aeropuerto advirtió aquel día de retrasos y cambios de última hora que "podrían durar todo el día".

Además, ese mismo día, al igual que este sábado, se ordenó el cierre del aeropuerto de Lublin, que al poco tiempo fue reabierto. Sin embargo, hoy se ha vuelto a clausurar de forma temporal. La Agencia Polaca de Navegación Aérea ha confirmado que tanto el aeródromo como el espacio aéreo controlado en la zona fueron puestos bajo restricciones preventivas.

Lo que trata Polonia con el cierre temporal de aeropuertos y el despliegue de aviones militares es adelantarse a que surjan posibles incidentes como el de hace tres días.

Rumania detecta un dron

Dos cazas F-16 rumanos despegaron este sábado tras detectarse un dron en el espacio aéreo del país, en plena ofensiva rusa contra instalaciones ucranianas cercanas a la frontera. Según el Ministerio de Defensa, la aeronave fue localizada sobre las 18:23 hora local en una zona despoblada de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, antes de desaparecer del radar.

Aunque no se ha precisado su origen, las autoridades han recordado que la ley nacional permite derribar cualquier aeronave que ingrese sin autorización al espacio aéreo rumano.

