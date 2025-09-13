Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Asesino en serie

Varias personas matan al asesino de Kenia que chupaba la sangre a sus víctimas después de estrangularlas

El asesino confesó que mató, por lo menos, a diez niños y en ocasiones, bebía la sangre de alguna de sus víctimas.

Cuchillo, imagen de archivo

Cuchillo, imagen de archivoFreepik

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre, conocido por los agentes de la Policía con el apodo de "vampiro con sed de sangre", confesó haber asesinado, por lo menos, a diez niños antes de sufrir su propia muerte.

Dicho hombre, llamado Masten Wanjala, atraía a sus víctimas haciéndoles creer que era entrenador. Una vez les tenía convencidos, les llevaba a zonas remotas donde les estrangulaba o los golpeaba en la cabeza con un objeto contundente.

Tal y como pudo confirmar la BBC, este asesino en serie drogaba a los niños y en ocasiones, bebía la sangre de alguna de sus víctimas. Una vez les mataba, lanzaba los cuerpos de los menores a matorrales o los sumergía en las alcantarillas de la capital de Kenia, en Nairobi.

Su primer crimen lo llevó a cabo cuando era adolescente. Cuando estaba en plena adolescencia, mató a un menor de 12 años que secuestró previamente en el condado de Machakos, al este de Nairobi, en 2016, tal y como informa AFP.

Tras estar en el punto de mira de los agentes durante una temporada, Wanjala fue capturado el 14 de julio de 2021 por haber matado a dos niños de 12 y 13 años.

Posteriormente, Wanjala confesó que asesinó a al menos diez niños, "succionándoles sangre de las venas antes de ejecutarlos", tal y como declaró la Dirección de Investigaciones Criminales. Tras esta declaración, el autor de los hechos mostró a los agentes la ubicación de algunas de sus víctimas.

Posteriormente, y tres meses después de su detención, el 13 de octubre de 2021, el joven de 20 años escapó de la comisaría de policía de Jogoo Road, lo que desencadenó en una enorme persecución policial en Nairobi.

Varios niños lo vieron en Bungoma, a 402 kilómetros de Nairobi

Ante la noticia de la fuga del autor de los crímenes, el padre de Wanjala declaró en un canal local de noticias de Kenia que estaba "sorprendido" de que su hijo hubiese conseguido escapar. Asimismo, el padre llegó a asegurar que "no lo había visto" pero que tampoco "le interesaba verlo".

La primera vez que le vieron después de su fuga de la prisión fue el día 15 de octubre. Ese día varios niños que estaban en un colegio lo reconocieron en Bungoma, la ciudad natal del detenido y situada a unos 400 kilómetros de Nairobi.

Tal y como declaró el administrador local, Bonface Ndiema, Wanjala estuvo en la zona y "los niños lo vieron y supieron que era él". En el momento en el que le reconocieron, "se difundió la información y los vecinos comenzaron a perseguirlo".

Según detalló un testigo, Wanjala fue estrangulado por una gran cantidad de personas enfurecidas. Tal y como escribió la Dirección de Investigaciones Criminales en Kenia a través de una publicación en X, "la ley de la selva, tal y como la aplicaban las aldeas enfurecidas, prevaleció".

La madre de una de las víctimas se pregunta por qué mató a su hijo

Tras la muerte del autor de los hechos, Grace Adhiambo, la madre de una de las víctimas, dijo a la BBC que quería saber por qué Wanjala decidió matar a su hijo.

Tal y como ella misma confirmó, le "hubiera encantado verlo en el tribunal" para entender los motivos de "por qué mató brutalmente a mi hijo" y nos "dejó con este dolor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Erika, la mujer de Charlie Kirk, desolada tras el asesinato: "Alguien tendrá que explicarles a sus hijos por qué su padre no regresó a casa"

El momento del asesinato a Charlie Kirk

Publicidad

Mundo

Cuchillo, imagen de archivo

Varias personas matan al asesino de Kenia que chupaba la sangre a sus víctimas después de estrangularlas

Cazas F-35

Rumanía activa cazas F-16 tras detectar un dron en su espacio aéreo mientras Polonia refuerza sus fronteras

Donald Trump

Trump ofrece sanciones "de calado" a Rusia si la OTAN deja de comprarle petróleo y propone aranceles del 100% a China

Tyler Robinson, supuesto asesino de Charlie Kirk
Charlie Kirk

El FBI registra la vivienda y el coche del asesino de Charlie Kirk y descarta la existencia de cómplices

Palestinos inspeccionan los daños causados ​​por un ataque israelí al campamento de al-Shati, en la Ciudad de Gaza.
Gaza

Mueren de hambre otros siete palestinos y más de 250.000 han abandonado Ciudad de Gaza, según el Ejército israelí

Protestas en Estados Unidos en rechazo al despliegue de fuerzas de seguridad y redadas antiinmigrantes
Internacional

Protestas en Estados Unidos en rechazo al despliegue de fuerzas de seguridad y redadas antiinmigrantes

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas abatió a un hombre migrante cuando estaban realizado controles de vehículos. El hombre, de nacionalidad mexicana, intento atropellar al agente, cuando este abrió fuego.

Llaves
Deuda

Dejó su piso compartido y acabó con una deuda de 6.000 euros: un error común en el contrato de alquiler

No se enteró de la sentencia del tribunal hasta dos años después.

Vladimir Putin durante su conferencia de prensa anual-

Esto es lo que se sabe de "Centinela Oriental", la operación de la OTAN para frenar a Rusia en sus fronteras

Donald Trump

El Tribunal de Apelaciones avala a Donald Trump y deja sin permisos temporales a 430.000 migrantes

La OTAN refuerza el flanco oriental ante las maniobras Západ-2025 de Rusia y Bielorrusia

La OTAN refuerza el flanco oriental ante las maniobras Západ-2025 de Rusia y Bielorrusia

Publicidad