Varias personas matan al asesino de Kenia que chupaba la sangre a sus víctimas después de estrangularlas

Un hombre, conocido por los agentes de la Policía con el apodo de "vampiro con sed de sangre", confesó haber asesinado, por lo menos, a diez niños antes de sufrir su propia muerte.

Dicho hombre, llamado Masten Wanjala, atraía a sus víctimas haciéndoles creer que era entrenador. Una vez les tenía convencidos, les llevaba a zonas remotas donde les estrangulaba o los golpeaba en la cabeza con un objeto contundente.

Tal y como pudo confirmar la BBC, este asesino en serie drogaba a los niños y en ocasiones, bebía la sangre de alguna de sus víctimas. Una vez les mataba, lanzaba los cuerpos de los menores a matorrales o los sumergía en las alcantarillas de la capital de Kenia, en Nairobi.

Su primer crimen lo llevó a cabo cuando era adolescente. Cuando estaba en plena adolescencia, mató a un menor de 12 años que secuestró previamente en el condado de Machakos, al este de Nairobi, en 2016, tal y como informa AFP.

Tras estar en el punto de mira de los agentes durante una temporada, Wanjala fue capturado el 14 de julio de 2021 por haber matado a dos niños de 12 y 13 años.

Posteriormente, Wanjala confesó que asesinó a al menos diez niños, "succionándoles sangre de las venas antes de ejecutarlos", tal y como declaró la Dirección de Investigaciones Criminales. Tras esta declaración, el autor de los hechos mostró a los agentes la ubicación de algunas de sus víctimas.

Posteriormente, y tres meses después de su detención, el 13 de octubre de 2021, el joven de 20 años escapó de la comisaría de policía de Jogoo Road, lo que desencadenó en una enorme persecución policial en Nairobi.

Varios niños lo vieron en Bungoma, a 402 kilómetros de Nairobi

Ante la noticia de la fuga del autor de los crímenes, el padre de Wanjala declaró en un canal local de noticias de Kenia que estaba "sorprendido" de que su hijo hubiese conseguido escapar. Asimismo, el padre llegó a asegurar que "no lo había visto" pero que tampoco "le interesaba verlo".

La primera vez que le vieron después de su fuga de la prisión fue el día 15 de octubre. Ese día varios niños que estaban en un colegio lo reconocieron en Bungoma, la ciudad natal del detenido y situada a unos 400 kilómetros de Nairobi.

Tal y como declaró el administrador local, Bonface Ndiema, Wanjala estuvo en la zona y "los niños lo vieron y supieron que era él". En el momento en el que le reconocieron, "se difundió la información y los vecinos comenzaron a perseguirlo".

Según detalló un testigo, Wanjala fue estrangulado por una gran cantidad de personas enfurecidas. Tal y como escribió la Dirección de Investigaciones Criminales en Kenia a través de una publicación en X, "la ley de la selva, tal y como la aplicaban las aldeas enfurecidas, prevaleció".

La madre de una de las víctimas se pregunta por qué mató a su hijo

Tras la muerte del autor de los hechos, Grace Adhiambo, la madre de una de las víctimas, dijo a la BBC que quería saber por qué Wanjala decidió matar a su hijo.

Tal y como ella misma confirmó, le "hubiera encantado verlo en el tribunal" para entender los motivos de "por qué mató brutalmente a mi hijo" y nos "dejó con este dolor".

