Caos en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas de más de una hora y pasajeros que pierden vuelos

Las imágenes hablan por sí solas: cientos de pasajeros abarrotan los accesos a los controles de seguridad de la T4, con esperas de hasta 95 minutos. En redes sociales, los viajeros denuncian que el "caos" ha llevado a algunos a perder sus vuelos. El personal de los controles de seguridad, por su parte, reclama mejoras en sus condiciones laborales.

Aena ha confirmado a través de su cuenta de 'X' que, debido al parón convocado por los vigilantes de seguridad, "los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados". El gestor aeroportuario recomienda acudir con más antelación de lo habitual para evitar incidencias.

Reclaman mejoras salariales y compensaciones específicas

Desde este domingo, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas afronta una huelga indefinida de 800 vigilantes que operan los controles de seguridad de pasajeros, tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.

"Trabajando con esta excesiva carga de trabajo es imposible", afirmó a 'El Periódico' Alejandro Corredera Arriaga, portavoz y miembro del comité de huelga de los vigilantes de seguridad de Trablisa en el aeropuerto.

El colectivo denuncia la desorbitada carga de trabajo en el que es el principal aeropuerto español y puerta europea de entrada con Latinoamérica. Por ello reclaman mejoras salariales y compensaciones específicas para este servicio, como un plus de Madrid para todos aquellos trabajadores que presten servicio en Barajas, ya que, según Corredera, el volumen de trabajo en el aeropuerto madrileño "supera con creces" al de otros españoles.

Las aerolíneas exigen una solución inmediata

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa el 85% del tráfico aéreo en España, ha exigido a Aena que solucione "de manera inmediata" el caos en los filtros de seguridad.

"No es admisible una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros y a la operativa de las aerolíneas", lamenta Javier Gándara, presidente de ALA, en un comunicado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. La patrona recomienda a los viajeros acudir con suficiente antelación al aeropuerto y facturar el equipaje de mano para agilizar los controles.

Trablisa pide declarar ilegal la huelga

La empresa Trablisa, encargada de la seguridad en Barajas, ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) que declare ilegal la huelga. Considera que incumple los requisitos legales y vulnera los acuerdos previos. La compañía sostiene que se trata de una huelga "novatoria" prohibida por ley y que ha sido convocada por un grupo reducido de 21 trabajadores frente a una plantilla de más de 850.

Además, en su comunicado a la prensa, recuerda que en los últimos meses se han aplicado subidas salariales recogidas en el convenio estatal 2023-2026, con un incremento del 16% en las retribuciones y un plus de productividad.

Trablisa defiende que la Delegación del Gobierno en Madrid ha decretado servicios mínimos del 100% dada la condición de Barajas como infraestructura crítica, y ha instado a los huelguistas a "retomar el diálogo dentro del marco legal".

Indignación en redes

Los usuarios de 'X' han compartido vídeos e imágenes en los que se aprecian colas kilométricas, alertando a quienes tengan vuelos hoy que lleguen con margen. Muchos critican que la situación no es puntual, sino que se repite cada vez que hay conflictos laborales en el aeropuerto.

