Un tiroteo en Mollet del Vallès deja tres heridos graves, dos de ellos en estado crítico

En la madrugada de este sábado en el Parc dels Colors de la localidad barcelonesa de Mollet de Vallès un tiroteo ha dejado a tres personas heridas graves, dos de ellas en estado crítico y la tercera con un pronóstico menos grave. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a EFE que las victimas recibieron varios disparos y fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El suceso ocurrió en torno a las 00:30 horas a Policía Local y a los Mossos. En cuestión de minutos llegaron las autoridades, que asistieron a los heridos mientras llegaban las ambulancias.

Según la investigación inicial, los disparos fueron a manos de, al menos, dos personas que iban a bordo de una moto. Tras abrir fuego contra el grupo huyeron rápidamente. En estos momentos hay desplegado un dispositivo policial de búsqueda para encontrar a los responsables del tiroteo.

El ataque tuvo lugar en una zona frecuentada por jóvenes durante las noches de verano, especialmente en el barrio de Plana Lledó. En el momento del tiroteo había más gente en el lugar, aunque ninguno de los presentes, aparte del grupo atacado, resultó herido. Las tres víctimas estaban sentadas en unas escaleras cuando los agresores dispararon contra ellas. Pese a los intentos de los Mossos por obtener información, los allegados apenas han colaborado.

El Ayuntamiento condena los actos

Mientras, el Ayuntamiento de la ciudad emitió un comunicado condenando lo ocurrido. "El Ayuntamiento de Mollet del Vallès condena con rotundidad los hechos ocurridos en el Parc de Colors esta madrugada, que se saldaron con tres personas heridas graves que se trasladaron a diferentes centros hospitalarios", señalan la nota, en la que también se subraya que mantienen un contacto constante con la policía para seguir la evolución de la investigación.

Así mismo aseguran que continuarán "trabajando de forma coordinada para reforzar la seguridad y la convivencia en la ciudad". Aunque, según han explicado los vecinos a 'Caso.com', ya llevaban bastante tiempo pidiendo soluciones al consistorio para evitar aglomeraciones nocturnas que generan ruido e inseguridad en el barrio.

El mismo diario asegura que esta mañana aún seguían las cintas policiales en el lugar de los hechos, donde testigos afirman que el sonido de los disparos y ambulancias les mantenían asustados. Hasta el momento, las autoridades continúan buscando a los autores de este tiroteo.

