Un chimpancé mata y descuartiza a una bebé tras robarla de los brazos de su madre

Una turba presa de la ira ha saqueado e intentado quemar un centro de investigación de chimpancés después de un desgarrador suceso. Uno de los chimpancés arrebató a una bebé de los brazos de su madre, se la llevó a un bosque y la mató. Las autoridades encontraron a la pequeña descuartizada a 3 kilómetros de la reserva natural de las montañas Nimba, en Guinea

Testigos comentaron horrorizados el suceso, tal y como recoge el tabloide británico 'The Sun'. La muerte de la bebé ha provocado desde entonces un gran revuelo entre los ciudadanos de la zona, que han volcado su ira contra los expertos que estudian a los simios. El chimpancé se acercó a la madre por detrás, la mordió y arrastró a su hija hacia el bosque.

Se trata de un chimpancé occidental adulto que pertenece a un pequeño grupo de la zona conocido por su impresionante uso de herramientas, similar al de los humanos. Se teme que pudiera haber utilizado herramientas para mutilar a la pequeña. Además, el experto en simios Gen Yamakoshi reveló a 'The Times' que el asesinato no fue una sorpresa, ya que los chimpancés de la zona "ya no temen a los humanos".

Furia por la muerte de la niña

Después de que se difundiera la noticia de la muerte, una turba enfurecida irrumpió en el Centro de Chimpancés de Guinea mientras llevaban el cuerpo del bebé y comenzaron a destrozar y prender fuego el centro. Según medios locales, se destruyeron drones, ordenadores y más de 200 documentos.

Uno de los manifestantes, Joseph Doré, afirmó en declaraciones recogidas por 'Mirror' que "la forma en que fue asesinada" había "enfurecido a la población". Otro joven dijo que entendía que no era "voluntad" de los chimpancés actuar violentamente, sino que se había convertido en una "costumbre". En lo que va de año se han registrado seis ataques de chimpancés a humanos en la reserva natural.

Asimismo, el ecologista local Alidjiou Sylla sugirió que los chimpancés se habían visto obligados a aventurarse fuera de una zona protegida del bosque debido a la falta de alimentos, lo que provocó que entraran en contacto con los humanos con mayor frecuencia. En el bosque de Bossou, que forma parte de la reserva natural de las montañas de Nimba, quedan solo siete chimpancés. Su hábitat se encuentra a poca distancia de las comunidades agrícolas de subsistencia de la región de Nzerekore.

