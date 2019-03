Cerca de cien personas atacadas por tiburón en el mundo en los últimos meses

RIESGO EN LAS COSTAS DE FLORIDA, AUSTRALIA Y SUDÁFRICA

Los expertos aseguran que si los tiburones atacan a los humsnoa lo hacen por error ya que en realidad piensan que son animales. No obstante, ante una amenaza de tiburón se recomienda evitar baños nocturnos y no nadar en aguas sucias. En España no hay riego de encontrar este tipo de animales mientras que las costas de Florida, Australia y Sudáfrica son más propensas a acoger estos escualos.