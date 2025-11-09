Carlos III preside el Domingo del Recuerdo y rinde homenaje a los caídos en combate

Este fin de semana se ha celebrado en Reino Unido el Domingo del Recuerdo, con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un evento en el que el Reino Unido rinde homenaje a sus militares muertos en combate, y que ha sido presidido por el rey Carlos III.

En dicho acontecimiento, el país entero guardaba silencio en recuerdo de quienes perdieron la vida en el campo de batalla. Durante el evento se realizaron lecturas, oraciones, proyecciones de vídeos y actuaciones musicales.

25 º aniversario de la prohibición LGTBQ+ en las fuerzas armadas

Además de celebrarse el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, este año también era el 25 º aniversario del fin de la prohibición de que las personas LGTBQ+ sirvieran en las fuerzas armadas.

Siguiendo con la tradición, además del monarca, la reina Camila y la princesa Catalina presenciaron la ceremonia desde un balcón cercano, acompañadas por Sofía de Edimburgo y el príncipe Eduardo de Kent, primo de la difunta reina Isabell II.

El príncipe Jorge acude por primera vez

Además, el príncipe británico de 12 años, Jorge, asistió por primera vez a este homenaje. Quien no asistió al evento fue el príncipe Guillermo, que acababa de regresar de la conferencia climática COP30 de Brasil.

Personalidades como el primer ministro británico, KeirStarmer, y políticos de renombre, junto a representantes de la Commonwealth, también asistieron al homenaje. Además, ocho ex primeros ministros británicos estuvieron presentes cerca del monumento, y en Escocia, el primer ministro John Swinney lideró un acto conmemorativo similar.

El desfile de 10.000 veteranos

Tras la ceremonia y la colocación de la corona en el Cenonotafio, tuvieron lugar dos minutos de silencio que concluyeron con el disparo de un cañón y el sonido de los cornetas de los Marines Reales. Tras ello, 10.000 veteranos, incluyendo héroes de la Segunda Guerra Mundial, desfilaron y fueron envueltos en una cálida ovación de la multitud reunida.

