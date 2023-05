La cara oculta de Zelenski: la inteligencia de Estados Unidos revela su lado más agresivo

Volodímir Zelenski ha sido la cara amable de la guerra. Esa que frente a Putin, recorría los parlamentos del planeta y recibía a los líderes en Kíev. Todos querían hacerse la foto con el estoico presidente que luchaba contra la invasión rusa.

Sus promesas de no entrar en una guerra abierta y solo defender su territorio ganaron la confianza de occidente.

Pero según documentos secretos de la Inteligencia de Estados Unidos, Zelenski guarda otra cara, mucho más agresiva. Una capaz de entrar en suelo ruso y atacar sus aldeas fronterizas, es decir, tomarlas para negociar una paz más ventajosa. Lo ha revelado 'The Washington Post' y la respuesta de Zelenski llegaba desde Alemania. "No atacamos territorio ruso. Liberamos nuestra tierra legítima", explicaba en Berlín, donde se ha visto con el canciller alemán.

Pero la filtración asegura que Zelenski incluso habría pensado utilizar misiles de largo alcance para bombardear objetivos en Rusia. "No tenemos tiempo para esto, no tenemos recursos para esto, no tenemos excedentes de armas", aseguraba tranquilo el mandatario.

Pero a pesar de su negativa, los documentos secretos, también muestran que Ucrania planteó atacar un oleoducto que suministra petróleo ruso a Hungría, un miembro de la OTAN. El Gobierno incluso pensó bombardear con drones la ciudad rusa de Rostov, cerca de Mariupol, según los documentos. Kíev lo niega.

En los últimos meses Rusia ha sufrido ataques, Ucrania nunca ha reconocido su autoría. Sabe que no debe utilizar armas occidentales contra Rusia, pero en febrero no descartaba hacerlo con su propio armamento.