Bruselas amenaza a TikTok con una multa millonaria por su diseño "adictivo": puede causar daño "físico y emocional"

Tik Tok está en el punto de mira. La Comisión Europea acusa a la red social china de mantener un diseño "adictivo" que puede causar daños "físicos y emocionales", sobre todo entre los menores. Además, advierte que la compañía podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación global. Aunque esto sería si se confirma que ha violado la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Según la investigación preliminar, TikTok no ha cumplido con su obligación de evaluar los riesgos derivados de funciones como el scroll infinito, el autoplay, las notificaciones constantes o su sistema de recomendaciones personalizado. Aseguran que todo estos generan un patrón de comportamiento "compulsivo" que reduce el autocontrol del usuario y lo mantiene atrapado dentro de la aplicación.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, advierte que la adicción a las redes "puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de niños y adolescentes, y la DSA hace responsables a las plataformas de los efectos que puedan tener en sus usuarios".

Desde Bruselas aclaran que el "diálogo" con la compañía sigue abierto, pero reconocen que las medidas correctivas aplicadas por TikTok hasta el momento son "claramente insuficientes". "Tenemos material suficiente para creer que TikTok está violando la ley europea", señalaron fuentes comunitarias, aunque insistieron en no hablar de conclusiones mientras la investigación continúa.

TikTok se defiende

Por su parte, la compañía china no ha tardado en defenderse. En un comunicado remitido a Europa Press, un portavoz de TikTok calificó las conclusiones preliminares de Bruselas como "totalmente infundadas". "Presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma y tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance", afirmaron desde la empresa.

Reclama cambios

Entre los principales reproches de la Comisión se encuentra el hecho de que TikTok habría ignorado señales claras de uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan conectados durante la noche o la frecuencia con la que abren la aplicación. Bruselas recuerda, además, que la red social cuenta con unos 170 millones de usuarios en la Unión Europea, y que en sus investigaciones ha encontrado con frecuencia perfiles de menores de 12 años. Una edad que se encuentra debajo del límite legal permitido.

El Ejecutivo europeo reclama ahora cambios estructurales en el diseño de la plataforma, entre ellos la posibilidad de desactivar el "scroll infinito", limitar el tiempo de pantalla o reforzar el control parental, sobre todo durante la noche. De no hacerlo, el gigante asiático podría enfrentarse no solo a sanciones económicas severas, sino también a la obligación de reformar de raíz su modelo de servicio.

Esta polémica llega el mismo día en el que Bruselas ha mostrado su apoyo público al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los ataques del magnate Elon Musk, y el creador de Telegram Pável Dúrov.

