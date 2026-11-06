VÍDEO: Capturan a un caimán yacaré que deambulaba por las calles de una ciudad de Brasil

Un caimán yacaré caminaba por las calles de una ciudad de Brasil. En ese momento, y según la prensa brasileña, se activaron los protocolos para capturar al animal.

Un militar le lanzó una manta para intentar atraparlo. Finalmente, fue capturado con la ayuda de los bomberos, ya que el reptil se encontraba en un estado de agresividad, probablemente debido al estrés que le generó la situación.

Con ayuda de un gancho, lograron introducirlo en una jaula para, más tarde, liberarlo en un bosque cercano. Una historia que termina con un final feliz.

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