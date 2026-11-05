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Los demócratas arrasan en las ‘midterms’ en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

Estados Unidos lanza un mensaje muy contundente a Donald Trump desde las urnas en unas elecciones de medio mandato que cambian el panorama político del país. En un nuevo episodio de 3x3N analizamos la situación tras los comicios.

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Los demócratas se han hecho con el control del Senado y de la cámara de representantes, lo que complica la acción de Gobierno de la administración Trump a la que le quedan dos años para terminar la legislatura.

En este nuevo episodio de 3x3N, el videopodcast de Antena 3 Noticias, analizamos qué ha ocasionado este vuelco electoral, el papel del voto latino y los futuros escenarios a los que se enfrenta la primera economía del mundo.

De la mano del corresponsal de Antena 3 Noticias, José Ángel Abad, desde Estados Unidos, destripamos los resultados de las elecciones, qué es lo que ha provocado este terremoto político allí y las reacciones de Donald Trump, que no se ha responsabilizado de los malos resultados de su partido.

El voto latino, fundamental para el análisis

Si hay algo que cada vez resulta más fundamental para analizar los resultados en las elecciones americanas, es el voto latino. Blanca Muñoz, del área de Internacional de Antena 3 Noticias nos resuelve todas las dudas.

Sonia Calvo, jefa de Internacional, repara en los escenarios que se abren ahora: ¿Hasta que punto puede quedar limitada la capacidad legislativa de Trump para Gobernar los dos años que le quedan de legislatura? ¿Han votado los americanos a favor de los demócratas o en contra de Trump.

Donald Trump anuncia que cortará 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel

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