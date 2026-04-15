Bruselas acelera su app de verificación de edad tras la presentación de Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado el impulso definitivo de la que será la futura aplicación europea de verificación de edad, una herramienta con la que Bruselas quiere limitar el acceso de los menores a contenidos sensibles en internet y obligar a las grandes plataformas digitales a aplicar controles efectivos. Este anuncio marca el paso de la fase de prototipo a la de pruebas reales en varios países. Su objetivo es que la aplicación se convierta en un estándar común en toda la Unión Europea para demostrar si un usuario es mayor o menor de edad sin compartir datos personales como nombre, documento de identidad o dirección.

La iniciativa forma parte de la estrategia europea para reforzar la protección de menores en el entorno digital. Bruselas considera que los actuales sistemas de autocertificación, como marcar una casilla indicando tener más de 18 años, son insuficientes y fácilmente burlables. Por ello, la nueva app funcionará como una credencial digital de edad: el usuario se identifica una sola vez ante un sistema oficial y obtiene un certificado anónimo que confirma si supera la edad mínima requerida para acceder a determinados servicios.

En la práctica, cuando una persona intente entrar en una red social, una web de apuestas o una página con contenido para adultos, la plataforma solicitará una verificación. La aplicación responderá únicamente con la confirmación de edad, sin transmitir información personal. La Comisión defiende que este modelo separa identidad y edad, lo que reduce riesgos para la privacidad.

Pruebas en cinco países, entre ellos España

El despliegue comenzará con pruebas en cinco países, entre ellos España, que se sitúa a la vanguardia del proyecto gracias al desarrollo de su cartera digital nacional. Estos pilotos servirán para ajustar el sistema antes de su implementación generalizada en el conjunto de la UE. La Comisión también ha adelantado que la verificación de edad será clave para exigir cambios a las grandes plataformas tecnológicas. Entre las medidas que se plantean figuran la limitación del contacto con desconocidos, la reducción de notificaciones nocturnas para menores y la revisión de mecanismos considerados adictivos, como los sistemas de recompensas o “likes”.

El proyecto no está exento de polémica

Algunas organizaciones de derechos digitales advierten de posibles riesgos de vigilancia y cuestionan si la tecnología puede resolver por sí sola los problemas asociados al uso intensivo de redes sociales por parte de adolescentes. Pero pese a ello, Bruselas insiste en que la herramienta será fundamental para construir un internet más seguro para los jóvenes y confía en que las plataformas integren sistemas de verificación antes de finales de 2026. Con este paso, la UE busca situarse a la cabeza mundial en la regulación del entorno digital y en la protección de los menores en la red.

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