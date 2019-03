El príncipe Guillermo debería ser el próximo monarca de Reino Unido, por delante de su padre el Príncipe Carlos. Los sondeos publicados por varios diarios no dejan bien parado al Príncipe de Gales, al que no perdonan el fracaso de su matrimonio con Lady Di, ni su edad: Carlos ya tiene 62 años.

Un 55% de los encuestados afirma que prefieren que Guillermo, de 28, sustituya a la Reina Isabel cuando esta muera o abdique. Sólo un 35% sigue apoyando a su padre. Pero si se habla de parejas reales, la diferencia aumenta. Un 64% de los encuestados prefiere que Guillermo y Kate ocupen el trono. Frente a un 19% que se decanta por la pareja formada por Carlos y Camila. La duquesa de Cornualles no tiene nada que hacer frente a Kate Middleton que goza de una enorme popularidad. Igual que Guillermo, el miembro de la familia real más querido. Pero no siempre fue así.

"Cuando Guillermo era niño, odiaba el mundo de la realeza. decía: 'Yo no quiero ser rey, no quiero hacer todas esas cosas aburridas". Pero Diana me dijo:'" Él lo hara bien, crecerá y lo entenderá. Y asi es como ha sido". Asegura la experta en Casa Real Ingrid Seward.

Pese al clamor popular, es casi imposible que Guillermo ocupe el trono tras su abuela. A no ser que el propio Carlos deje paso a su hijo. Algo que nunca ha ocurrido en la historia moderna británica.