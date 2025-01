¿Qué son los países BRICS y en qué se diferencian de los PIGS?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras hacer su toma de posesión habló de España. Confundió a nuestro país como miembro de los BRICS. Lo hizo tras calificar de "muy bajo" el gasto en Defensa de España alegando que no cumple con los objetivos establecidos con la OTAN. Pero, cuando Trump habla de BRICS, ¿a qué se refiere?

Hablamos de un grupo de países con economías emergentes. La confusión de Trump acabó con la amenaza de un arancel del 100% a los intercambios comerciales entre Estados Unidos y España. Los estados fundadores de los BRICS son: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Su creación se remonta al año 2006 cuando todos esos países (menos Sudáfrica), conformaron el BRIC. En 2010 se incorporó Sudáfrica.

Los BRICS se consolidaron como una alternativa al G7, el grupo de países que se sitúan como economías potencialmente desarrolladas. El G7 lo integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La Unión Europea (UE) es miembro 'de facto' por tener representación permanente. Actualmente, agrupa a una decena de economías emergentes está compuesta por once miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia.

Según el Banco Mundial, los BRICS representan al 45% de la población frente a ese 10% de población representada en el G7. Donald Trump prometió imponer aranceles del 100% a los BRICS. Sobre la aportación a la OTAN, el presidente estadounidense dijo: "Creo que España está muy por debajo. Y, sin embargo, son de los BRICS. (...) Y, si los BRICS quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan".

¿Qué son los PIGS? El grupo del que forma parte España

PIGS fue un acrónimo peyorativo en inglés con el que medios financieros anglosajones y del norte de Europa crearon para referirse en ocasiones al grupo de cuatro países del sur de Europa conformado por Portugal, Italia, Grecia y España. Se ha solido utilizar para resaltar los problemas de déficit y balanza de pagos de dichos países.

Nuevos integrantes de los BRICS

En la última cumbre en Johannesburgo, los BRICS dieron 'luz verde' a la ampliación de la unión informal. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina pasaron a ser miembros de pleno derecho de la asociación desde el 1 de enero de 2024. En 2025 el nuevo integrante es Indonesia, que se incorporó oficialmente como "miembro pleno", según señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que ejerce durante 2025 la presidencia rotatoria de la organización multilateral.

Amenazas arancelarias de Trump

La amenaza de aranceles a España, aunque erróneamente fundamentada, no fue la única que mencionó. Trump también reiteró la posibilidad de imponer tarifas del 25% a México y Canadá si no toman medidas para frenar la inmigración y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas políticas, según el mandatario, podrían aplicarse desde el próximo 1 de febrero, aunque aún no se han materializado.

