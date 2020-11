Son dos formas completamente distintas de actuar frente al coronavirus. El primer ministro británico, Boris Johnson, estará en autoaislamiento, al menos, los próximos diez días después de haber estado en contacto con un positivo en Covid-19.

Mantuvo la semana pasada una breve reunión, poco más de media hora, con el diputado conservador, Lee Anderson, que ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Estuvo a menos de dos metros de él y sin mascarilla.

Es por ello que el Servicio Nacional de Salud, siguiendo el protocolo del sistema de rastreo, contactó directamente con todos los participantes, incluido el propio Johnson, pidiéndoles que autoaislaran durante 10 días.

Johnson seguirá con su agenda pero aislado

Downing Street ha confirmado que Johnson seguirá adelante con su agenda pese al autoaislamiento. Es una medida de precaución ya que el primer ministro no ha desarrollado síntomas y ya pasó la enfermedad el pasado mes de marzo. Incluso estuvo ingresado en la UCI durante tres días, con oxigeno aunque no fue necesario colocarle un respirador.

A diferencia de esta actitud, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también mantuvo contacto con un positivo recientemente, ha defendido que no es necesario guardar la cuarentena porque tiene anticuerpos: "Para eso está la vacuna, si no no tendría ningún sentido" afirmó.

Ayuso no guarda cuarentena porque tiene anticuerpos

Isabel Díaz Ayuso retomó el pasado miércoles su agenda presencial después de que el lunes anunciase que comenzaba una cuarentena domiciliaria preventiva por haber estado en contacto con un positivo de coronavirus. Después la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que sus dos PCR eran negativas y que los médicos le habían confirmado que tenía anticuerpos de COVID-19 por lo que no podía contagiar: "Si no es necesario estar en cuarentena, no hacerlo". Esta decisión de Ayuso levantó algunas críticas.