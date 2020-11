Isabel Díaz Ayuso rompe la cuarentena del coronavirus porque al tener anticuerpos "no es necesaria" y critica a quienes quieren "torpedear" el nuevo hospital

Isabel Díaz Ayuso ha retomado su agenda presencial después de que el lunes anunciase que comenzaba una cuarentena domiciliaria preventiva por haber estado en contacto con un positivo de coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este martes que sus dos PCR eran negativas y que los médicos le habían confirmado que tenía anticuerpos de COVID-19 por lo que no podía contagiar así que este miércoles ha asegurado que "hay que dar ejemplo haciendo las cosas bien", Ayuso explica que "si no es necesario estar en cuarentena, no hacerlo".

Isabel Díaz Ayuso considera la gente tiene que saber que si el resultado de la PCR es negativa sí hay que guardar cuarentena frente al coronavirus, pero si tienes anticuerpos "no es necesario", y apostilla "para eso está la vacuna, si no no tendría ningún sentido". La presidenta autonómica ha reaparecido en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebra en el IMDEA de Nanociencia.

Ayuso ha criticado a quienes "intentan torpedar" el funcionamiento del nuevo hospital Isabel Zendal: "Es un gran hospital que va a tener una gran acogida".