Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Pakistán-Afganistán

¿Qué hay detrás de la creciente espiral de violencia entre Pakistán y Afganistán?

Pakistán ha anunciado una "guerra abierta" con Afganistán. A continuación explicamos qué hay detrás de este incremento de la tensión.

Peshawar, Pakistan

Peshawar, PakistanEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La tensión entre Pakistán y Afganistán ha ido en ascenso desde la llegada de los talibanes. A continuación te explicamos qué hay detrás del ataque lanzado por el gobierno paquistaní a la capital Kabul y de su declaración de "guerra abierta".

Pakistán ha asegurado: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros". Además añade: "Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa ya través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India". La tensión se ha intensificado desde que Pakistán lanzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Afganistán el fin de semana pasado.

¿Por qué se pelean?

En 2021, con el regreso de los talibanes al poder, Pakistán celebró la noticia, de hecho el entonces, primer ministro, Imran Khan, afirmó que los afganos habían "roto las cadenas de la esclavitud". Sin embargo, Islamabad pronto descubrió que los talibanes no cooperaban tanto como esperaba. Kabul, por su parte, ha negado reiteradamente permitir que los militantes utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán. Kabul dice también que su vecino alberga a combatientes de su enemigo, el Estado Islámico, acusación que Islamabad niega.

¿Cuál ha sido el desencadenante?

Pakistán afirmó tener "pruebas irrefutables" de que militantes en Afganistán estaban detrás de una reciente ola de ataques y atentados suicidas contra el ejército y la policía pakistaníes. Un día después comenzaron los ataques.

¿Quiénes son los talibanes paquistaníes?

Varios grupos militares del noroeste de Pakistán formaron en 2007 el TTP. Se le conoce comúnmente como el Talibán Paquistaní. El TTP ha atacado mercados, mezquitas, aeropuertos, bases militares, comisarías y también ha conquistado territorio, principalmente a lo largo de la frontera con Afganistán, pero también en el interior de Pakistán.

¿Cuál es la previsión?

Se supone que las fuerzas de ambos bandos están en desequilibrio. Los analistas afirman que es probable que Pakistán intensifique su campaña militar, mientras que las represalias de Kabul podrían consistir en incursiones en puestos fronterizos y más ataques guerrilleros transfronterizos contra las fuerzas de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: Las imágenes del momento en el que un enorme socavón se abre y engulle a dos coches que esperaban en un semáforo

Socavón Nebraska

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Bobby J. Brown.

Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años en un incendio

Refugiado rohingya muerto en EEUU

Encuentran muerto al refugiado rohingya casi ciego que dejó abandonado el ICE

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski

Polonia avisa de una posible Tercera Guerra Mundial "de la escala que vieron nuestros abuelos"

Amy y True
ADOPCIÓN

Un niño de 4 años sin padres acude solo a operarse del corazón y la anestesista acaba adoptándolo

Peshawar, Pakistan
Pakistán-Afganistán

¿Qué hay detrás de la creciente espiral de violencia entre Pakistán y Afganistán?

Rusia instruye a sus estudiantes para tripular drones de combate
GUERRA UCRANIA

Rusia instruye a sus estudiantes de secundaria para tripular drones de combate

La nueva asignatura, de obligado cumplimiento, se impartirá en las clases de física y astronomía entre estudiantes de 15 a 18 años.

Uno de los carteles de la convocatoria
Reino Unido

Las peligrosas "guerras escolares" entre institutos que enfrentan a adolescentes con tijeras y petardos

Lo publican en las redes sociales con carteles inspirados en bandas callejeras estadounidenses.

Sistema hackeado

Datos médicos sensibles de millones de franceses han sido pirateados, entre los afectados candidatos potenciales a las presidenciales

Pakistán ataca Kabul

Pakistán declara una "guerra abierta" con Afganistán después de bombardear la capital Kabul

Hillary Clinton, primera mujer en ser candidata a la presidencia.

Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Jeffrey Epstein y acusa al comité de citarla para "encubrir" las actividades de Trump

Publicidad