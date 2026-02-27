¿Qué hay detrás de la creciente espiral de violencia entre Pakistán y Afganistán?

La tensión entre Pakistán y Afganistán ha ido en ascenso desde la llegada de los talibanes. A continuación te explicamos qué hay detrás del ataque lanzado por el gobierno paquistaní a la capital Kabul y de su declaración de "guerra abierta".

Pakistán ha asegurado: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros". Además añade: "Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa ya través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India". La tensión se ha intensificado desde que Pakistán lanzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Afganistán el fin de semana pasado.

¿Por qué se pelean?

En 2021, con el regreso de los talibanes al poder, Pakistán celebró la noticia, de hecho el entonces, primer ministro, Imran Khan, afirmó que los afganos habían "roto las cadenas de la esclavitud". Sin embargo, Islamabad pronto descubrió que los talibanes no cooperaban tanto como esperaba. Kabul, por su parte, ha negado reiteradamente permitir que los militantes utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán. Kabul dice también que su vecino alberga a combatientes de su enemigo, el Estado Islámico, acusación que Islamabad niega.

¿Cuál ha sido el desencadenante?

Pakistán afirmó tener "pruebas irrefutables" de que militantes en Afganistán estaban detrás de una reciente ola de ataques y atentados suicidas contra el ejército y la policía pakistaníes. Un día después comenzaron los ataques.

¿Quiénes son los talibanes paquistaníes?

Varios grupos militares del noroeste de Pakistán formaron en 2007 el TTP. Se le conoce comúnmente como el Talibán Paquistaní. El TTP ha atacado mercados, mezquitas, aeropuertos, bases militares, comisarías y también ha conquistado territorio, principalmente a lo largo de la frontera con Afganistán, pero también en el interior de Pakistán.

¿Cuál es la previsión?

Se supone que las fuerzas de ambos bandos están en desequilibrio. Los analistas afirman que es probable que Pakistán intensifique su campaña militar, mientras que las represalias de Kabul podrían consistir en incursiones en puestos fronterizos y más ataques guerrilleros transfronterizos contra las fuerzas de seguridad.