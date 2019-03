Barack Obama cumple 50 años en su peor momento de popularidad

Lo peor de llegar a los cincuenta "es que no me siento tan veloz como antes y tardo más en recuperarme en la cancha de baloncesto", bromeaba el presidente, que mantiene su imagen juvenil a base de practicar el deporte de la canasta con sus asesores, en una reciente entrevista con la Asociación para el Avance de la Personas Jubiladas (AARP) con motivo de su cumpleaños. "Lo maravilloso es que me he podido mantener bastante bien de salud. Además, he vivido lo suficiente como para aprender de los errores cometidos, que espero no repetir, y sigo siendo lo suficientemente joven como para poder apreciar esa sabiduría", afirma.

El cumpleaños será un momento de reflexión para Obama, quien atraviesa precisamente ahora sus momentos más bajos de popularidad, en torno al 40%, tras convertirse hace tres años en el primer presidente negro de EEUU con una campaña basada en la esperanza y el cambio.

Con dos guerras abiertas y la peor crisis económica de los últimos 80 años, una de sus primeras acciones para demostrar que era un hombre de palabra fue decretar el cierre de la prisión de Guantánamo, algo que aún no ha podido cumplir. Otra de sus grandes apuestas, la reforma sanitaria -que amplía la cobertura médica a 32 millones de personas-, acabó siendo más modesta que su propuesta inicial y no ha terminado de calar entre los votantes. La crisis económica también ha contribuido a erosionar el apoyo a Obama, y sin duda es una de las responsables de que el cabello presidencial sea hoy mucho más gris que hace tres años. A un índice de desempleo del 9,2% se le ha unido en las últimas semanas la dura batalla política para incrementar el techo de la ya elevada deuda del país, de 14,29 billones de dólares, para evitar que EEUU suspendiera pagos.

Promesas electorales pendientes

Entre las promesas pendientes está la reforma migratoria integral en la que los cerca de 9,7 millones de votantes hispanos pusieron sus esperanzas. Precisamente, grupos pro inmigrantes se lo recordarán con una manifestación cerca del lugar donde se celebrará la fiesta de cumpleaños. Pero también ha habido logros. Al conmemorar sus 50 años, Obama puede contar éxitos como la operación que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, la reforma del sistema financiero, la firma de un acuerdo de desarme nuclear con Rusia o el fin de la ley discriminatoria contra los homosexuales en las Fuerzas Armadas.

Casi 25.000 euros por ir al cumpleaños

Nacido el 4 de agosto de 1961 de padre keniano y madre estadounidense en Honolulu, Hawai, Obama es el tercer presidente que cumple los 50 en la Casa Blanca en más de 130 años. Le precedieron Theodore Roosevelt (1901-1909) en 1908 y Bill Clinton (1993-2001), que lo celebró en 1996 con una gran fiesta para recaudar fondos para su campaña.

Algo parecido hará el presidente en Chicago, donde se espera que la cantante Jennifer Hudson y el pianista de jazz Herbie Hancock amenicen una fiesta por la que algunos de sus seguidores llegarán a pagar hasta 35.000 dólares (unos 24.500 euros). No se sabe si su esposa, Michelle, y sus hijas Sasha, de 10 años, y Malia, de 13, le reservan alguna sorpresa. De momento todo permanece bajo el más estricto secreto. El año pasado, para los 49, LeBron James, Dwyane Wade y otras estrellas del baloncesto como el español Paul Gasol jugaron un partido informal en la Casa Blanca con el presidente, mientras Michelle se encontraba de vacaciones en España con Sasha. "Lo pasamos fenomenal. Será difícil superar eso, aunque sospecho que las niñas pueden tener algo planeado", ha desvelado Obama.

Su primer cumpleaños en la presidencia lo pasó trabajando en la Casa Blanca y será recordado por la sorpresa que le dio a la veterana periodista Helen Thomas, con quien comparte día y mes aunque no año de nacimiento, al entrar en la sala de prensa con un plato de "cupcakes", una especie de magdalenas grandes recubiertas de cremas de colores, con una vela. En aquella ocasión Thomas, que cumplía 89 años, pidió como deseo para Obama que consiguiera la reforma del sistema sanitario. Seguramente, este año el presidente pedirá un índice de desempleo más bajo y una recuperación de la economía estadounidense.