Un aterrizaje de emergencia en un vuelo entre Madrid y Sao Paulo deja 15 heridos

Los 16 tripulantes y 121 pasajeros del avión de la aerolínea brasileña TAM que había partido ayer de Madrid y fue forzado en la madrugada de hoy a un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Fortaleza (nordeste) llegaron a Sao Paulo, destino final del vuelo.

El vuelo JJ8065 de TAM había salido de la capital española la noche del domingo y al atravesar la línea del ecuador atravesó por una fuerte turbulencia, al parecer no detectada por los sistema de radar, lo que obligó a la tripulación a decidir aterrizar en Fortaleza para que 15 heridos fuesen atendidos. Doce pasajeros y tres tripulantes fueron remitidos a un hospital de la capital del nororiental estado de Ceará.

Una colombiana de 32 años, con una luxación en el codo y una lesión cervical, y una peruana de 52, con fractura de clavícula, permanecen internadas en el hospital Instituto Doutor José Frota, de Fortaleza.

Algunos pasajeros reclamaron en Fortaleza y Sao Paulo la falta de más equipos de primeros auxilios y de socorro, frente a lo cual la compañía respondió que cumplió con las exigencias de las autoridades. Algunos pasajeros divulgaron fotos con los daños de la aeronave y la atención de los pasajeros más heridos. El contador Vágner Moreira criticó la demora del comandante, de unos cuarenta minutos, para explicar lo ocurrido. "Me pareció absurdo, porque no sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos si iríamos a sobrevivir o no", relató Moreira.

La compañía no divulgó los nombres de los heridos para "preservar su privacidad". "Las causas de lo ocurrido están siendo investigadas", citó la aerolínea en un comunicado, en el que agregó que "la aeronave, un Airbus A330, fue entregado por el fabricante a TAM en octubre de 2005 y como toda la flota de la compañía en operación está en perfectas condiciones de vuelo, cumpliendo todos los requisitos de seguridad".

Parte de los pasajeros tenía como destino final Fortaleza y desembarcaron en esa ciudad, mientras que otros fueron enviados a otras ciudades en vuelos diferentes, mientras que los restantes 121 y la tripulación viajaron en la tarde a Sao Paulo.