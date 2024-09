Estados Unidos

Una ex asistente del Gobierno de Nueva York, acusada de ser una agente espía de China

Una ex funcionaria del gobierno del estado de Nueva York que trabajó tanto para el ex gobernador Andrew Cuomo como para la actual gobernadora, Kathy Hochul , fue acusada el martes de actuar como agente no revelado del gobierno chino, anunciaron los fiscales federales en una extensa acusación.